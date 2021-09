Hyundai Indonesia Umumkan Brand Campaign Baru

PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) secara resmi meluncurkan brand campaign atau kampanye brand bertajuk 'Driving Meaningful Innovation' sebagai manifestasi dari kehadiran Hyundai di Indonesia yang membawa visi Progress for Humanity. Brand campaign ini menyoroti komitmen Hyundai untuk membangun mobilitas masa depan, agar semua orang dapat menjadi lebih produktif dan memberikan makna di setiap detik perjalanan hidup mereka bersama Hyundai.

President Director HMID SungJong Ha mengungkapkan bahwa 'Driving Meaningful Innovation' merupakan sebuah wujud pemikiran yang mendasari gagasan tentang mobilitas masa depan yang Hyundai persembahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

"Kami memahami bahwa saat ini, masyarakat membutuhkan hidup yang berkualitas dan penuh makna untuk memaksimalkan waktu yang dimiliki. Berlandaskan pada hal tersebut, Hyundai Motors Indonesia memperluas perannya di luar sektor transportasi otomotif dan berkomitmen membawa masa depan mobilitas ke Indonesia dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat," ujar SungJong Ha, Senin (13/9).



Inisiatif HMID dalam memaparkan visi global Hyundai juga dihadirkan lewat sebuah video brand campaign yang memperlihatkan berbagai inovasi yang telah dan akan direalisasikan di pasar Indonesia, di mana video tersebut bisa ditonton melalui kanal Youtube Hyundai Motors Indonesia.



Video ini secara lengkap menyoroti panca indra manusia, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap, dan perasa. Setiap indra tersebut tentunya memiliki fungsinya masing-masing yang sangat penting untuk menjalani kehidupan sehari-hari.

Melalui video tersebut, Hyundai kembali memperkuat komitmennya untuk menekankan pentingnya berbagai penemuan inovatif yang bermakna dalam memaksimalkan kehidupan manusia. Inovasi tersebut akan diterapkan Hyundai melalui beragam inisiatif yang beberapa di antaranya telah dihadirkan di pasar global maupun pasar Indonesia.

Video lengkap dari kampanye brand Driving Meaningful Innovation ini bisa disaksikan langsung melalui kanal Youtube Hyundai Motors Indonesia. Berbagai kabar atau kegiatan terkini dari Hyundai Motors Indonesia juga bisa diikuti di berbagai kanal media sosial yang tersedia, yaitu Instagram HyundaiMotorIndonesia, Facebook Hyundai Motors Indonesia, dan Twitter @HyundaiMotorID. (S-4)