The New MG ZS Hadir di Indonesia

MENJELANG usianya yang genap mencapai satu abad tahun ini, Morris Garage yang lebih dikenal dengan nama MG mengumumkan diluncurkannya the New MG ZS secara virtual pada Kamis (9/9). Kendaraan bergenre SUV ini menawarkan sejumlah pembaruan dari sisi eksterior serta sejumlah perubahan di sisi interior, termasuk pembaruan pada bagian transmisinya.

“MG Motor Indonesia masih menjalankan misi yang sama yaitu meredefinisi ekspektasi para penggemar otomotif di Indonesia, dan segala pembaruan yang kami suguhkan pada New MG ZS adalah pembuktiannya. Minat konsumen dunia masih begitu tinggi terhadap segmen SUV, oleh karena itu kami optimis dengan menghadirkan New MG ZS ke tengah konsumen otomotif Indonesia akan mampu mengubah ekspektasi mereka terhadap SUV yang ideal dan atraktif,” ungkap Donald Rachmat, General Director MG Motor Indonesia di acara peluncuran New MG ZS secara virtual.

New MG ZS ditawarkan dalam tiga varian, yaitu Activate, Ignite, hingga yang tertinggi, Magnify serta pilihan warna Arctic White, Scarlet Red, Silver Metallic, dan Black Knight.

Eksterior

ZS baru hadir dengan Exclusive High-gloss grille mengapit sepaasang lampu besar modern menggunakan LED projector headlights. Tomahawk alloy wheels menghiasi keempat rodanya meningkatkan tampilan sporty ditambah desain spoiler belakang yang juga terlihat lebih memukau.

Interior

Nuansa interior terlihat semakin berkelas dengan balutan two-tone soft touch leather berkombinasi warna coklat-hitam pada dashboard, new front arm rest/konsol tengah, dan jok. Bangku pengemudi dan penumpang depan dibekali 6-way Electric Adjustable Driver Seat, pengemudi akan lebih mudah dan nyaman dalam mengatur posisi duduk hanya dengan sentuhan satu jari.

Pada sisi tengah dashboard bertengger layar 10,1 inci infotainment system berkemampuan screen mirroring smartphone. Dari layar ini, pengemudi bisa mengatur tingkat kesejukan AC dengan PM 2.5 Filter Air Purifying System. Ada pula 360° omni directional camera yang otomatis aktif saat hendak berbelok atau pun mundur.

Mobil yang dibekali tombol keyless entry pada gagang pintunya ini dilengkapi 5 titik USB port sekaligus yang tertanam pada konsol tengah, di bawah head unit, serta satu port pada batang kaca spion tengah untuk mengisi daya pada ponsel atau pun action cam.

Layar 7 inch digital instrument cluster kini lebih nyaman dilihat berkat ukuran yang diperbesar yang memuat beragam iformasi seperti kondisi mobil, ban (TPMS), bahan bakar, kecepatan laju mobil, dan info lainnya.

SUV dengan 6 airbags ini dibekali mesin 1.5 liter 114 PS pada 6.000 rpm dan torsi 150 Nm pada 4.500 rpm yang kini dikombinasi CVT 8-speed automatic transmission. Selain itu, telah tersedia electronic parking brake, hill start assist, hill descent control, dan sejumlah fitur keselamatan lainnya.

Kehadiran New MG ZS mampu mempertahankan kualitas merek MG sebagai yang terbaik di kelasnya dengan segala keunggulan dari sisi desain serta teknologi yang tertanam di dalamnya. Pelajari keseluruhan spesifikasi New MG ZS di website www.mgmotor.id yang kini dapat diakses di 14 outlet resmi yang tersebar dari pulau Sumatra, Jawa, hingga Sulawesi. MG Motor Indonesia juga akan segera menambah outlet terbarunya di Palembang dan Pekanbaru dalam waktu dekat demi memudahkan konsumen untuk menjangkau MG. (S-4)