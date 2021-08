Lexus Indonesia Luncurkan Galeri Virtual Perdana di Asia Tenggara

LAHIR dari sebuah impian untuk menciptakan mobil terbaik di dunia, Lexus terus berevolusi menjadi luxury lifestyle brand yang fokus dalam menciptakan amazing experiences dan layanan personal untuk pelanggan dan penggemar Lexus.

Seiring berjalannya waktu, inovasi yang dibuat Lexus untuk memberikan pengalaman yang luar biasa juga terus diperbaharui dengan berkembangnya teknologi dan gaya hidup pelanggan Lexus.

Layanan khas Lexus yang mengutamakan personalized ownership experience semakin diperkuat sejak masa pandemi. Selain menyediakan Concierge Center yang selalu siaga membantu konsumen selama 24 jam penuh dalam seminggu, Lexus Indonesia juga menyediakan layanan terpadu seperti Lexus Mobile Concierge Service, berupa layanan servis di rumah serta layanan darurat ketika dalam perjalanan Lexus L-FAST. Semua layanan itu dapat diakses melalui mobile application Lexus Indonesia yakni, Lexus Reach.

"Saat ini, Lexus menyadari bahwa perkembangan pesat teknologi yang dipacu oleh dampak pandemi menjadi sebuah kesempatan untuk kami bisa beradaptasi untuk semakin menyentuh para customer." ucap Meinisa, selaku General Manager Lexus Indonesia, Senin (16/8).

Menanggapi kebutuhan pelanggan di tengah kondisi pandemi, Lexus Indonesia telah memperluas kapabilitas Lexus Reach dengan menghadirkan Lexus Immersive World, pameran virtual pertama yang digelar melalui mobile application. Lexus Indonesia juga dengan bangga menghadirkan Lexus Experience, sebuah virtual gallery pertama di Asia Tenggara.

"Kami menyambut bulan kemerdekaan Indonesia sebagai momentum untuk memperkenalkan Lexus Experience yang telah kami kreasikan untuk customer dan juga para Lexus enthusiast untuk dapat mengunjungi showroom Lexus dan merasakan pelayanan Lexus secara virtual, di rumah masing-masing," lanjut Meinisa.

Sebagai brand yang mengedepankan craftsmanship sebagai salah satu core value, hal ini terlihat di setiap bagian dari Lexus Experience. Mengusung tema 'The Art of Origami & The Purity of White Lotus to enlighten the way forward', terinspirasi dari seni origami, seni melipat kertas untuk menghasilkan bentuk yang indah, dan bunga lotus sebagai simbol kehidupan. Visualisasi desain untuk Lexus Experience diambil dari penggabungan desain Lexus Gallery yang ada saat ini, yakni Lexus Menteng Gallery, Lexus Mampang Gallery dan Lexus Pluit Gallery yang memadukan unsur desain khas Indonesia dan Jepang.

Lexus Experience telah dikreasikan untuk menampilkan yang terbaik dari pelayanan Lexus dengan menghadirkan jajaran produk terbaik brand gallery untuk memperkuat Lexus sebagai luxury automotive and lifestyle brand dan tentunya sentuhan khas Lexus Indonesia seperti kafe yang menampilkan Lexus Gallery signature drink, yakni Lexus Cappuccino.

Untuk membawa pengunjung merasakan pengalaman yang sama dengan saat mengunjungi Lexus Gallery secara langsung, pengunjung akan disapa oleh Lexus Concierge ketika memasuki Lexus Experience, yang mengarahkan berbicara langsung dengan Brand Associate Lexus atau memilih untuk mengeksplorasi sendiri.

"Meski dilakukan secara virtual, sentuhan personalized experience khas Lexus tidak akan pernah lepas. Kami memastikan pengunjung dapat merasakan Lexus Omotenashi in every step of their virtual journey dan tentunya siap membantu semua pengunjung yang ingin menikmati Lexus Virtual Experience," tambah Meinisa.

Lexus Experience juga mengiringi titik transformasi dan menguatkan visi Lexus Electrified yang bertujuan untuk menciptakan Zero-Emission World yang pertama kali dimulai pada 2004 melalui peluncuran teknologi Lexus Hybrid Drive pertama yang dilanjutkan peluncuran mobil listrik Lexus pertama UX 300e, dan mobil konsep Lexus LF-30 dan Lexus LF-Z Electrified Concept.

Seluruh pengalaman virtual terbaru Lexus Indonesia untuk semua customer dan Lexus enthusiast terangkum dalam Lexus Experience yang digelar pada 17 – 22 Agustus 2021. Di sini pengunjung dapat melihat dan mengeksplorasi jajaran produk Lexus seperti The Lexus Flagship MPV, yakni Lexus LM 350, The Most Wanted Lexus SUV RX 300 dan The First All-Electric Lexus UX 300e. Ada juga penawaran spesial dan beragam pengalaman baru di Lexus Experience yang dapat diakses langsung di www.lexusexperience.com. (S-4)