Daihatsu Rocky, Mobil Compact SUV yang Berjiwa Muda

DAIHATSU Rocky yang resmi diperkenalkan di Indonesia pada 30 April 2021 lalu, mendapat sambutan positif dari masyarakat Indonesia. Daihatsu Rocky merupakan mobil compact SUV berkapasitas 5 penumpang dengan desain stylish dan modern yang sangat cocok serta nyaman dikendarai pada berbagai kondisi jalan. Nama Rocky dipilih karena menggambarkan jiwa muda yang tangguh dan kuat.



Rocky menjadi produk Daihatsu pertama di Indonesia yang mengusung teknologi DNGA (Daihatsu New Global Architecture) Yakni platform terbaru yang dikembangkan dengan konsep: Kualitas Tinggi dengan Harga Terjangkau, Teknologi Terkini, serta memperhatikan hingga ke detail terkecil seperti ukuran, berat, harga, dan waktu, untuk menghasilkan kendaraan yang lebih efisien.



“Kami percaya, Daihatsu Rocky menjadi jawaban bagi mereka yang mencari mobil impian dengan desain stylish dan sederet fitur canggih terkini dengan harga yang bersaing. Daihatsu Rocky sebagai Sahabat Eksis, sangat cocok dikendarai dan memberi kebanggaan bagi penggunanya”, ujar Amelia Tjandra, Marketing Director dan Corporate Planning and Communication Director PT Astra Daihatsu Motor (ADM).



Daihatsu Rocky menawarkan 2 pilihan mesin, yakni 1.0L, dan 1.2L. Pada pilihan mesin 1.0L bertipe 1KR-VET, Rocky telah dilengkapi dengan teknologi turbocharger yang memberikan performa dan akselerasi layaknya mesin dengan kapasitas lebih besar.



Daihatsu juga memberikan pilihan variatif melalui mesin baru 1.2L bertipe WA-VE 3 silinder yang bertenaga, tetap irit bahan bakar, serta dengan harga terjangkau yang hadir untuk pasar otomotif Indonesia, dan menjadi yang pertama di dunia.



Daihatsu Rocky juga dilengkapi dengan teknologi transmisi CVT (Continuously Variable Transmission) terbaru Daihatsu, yaitu Dual Mode CVT, yang menghadirkan pengalaman berkendara yang halus, responsif, sekaligus tetap hemat bahan bakar. Sehingga, berkendara menjadi lebih nyaman dan menyenangkan.



Dalam hal keselamatan, Daihatsu Rocky dilengkapi dengan fitur keamanan spesial tertinggi di kelasnya. Yakni Daihatsu ASA (Advance Safety Assist), khusus pada varian 1.0L ASA.



Fitur ini bekerja dengan menggunakan sensor yang terdapat pada stereo camera di kaca depan yang dapat mendeteksi objek di depan mobil, lalu memberikan peringatan apabila mobil dalam potensi bahaya, dan melakukan pengereman otomatis pada kondisi tertentu untuk meminimalisir dampak dari tabrakan.



6 Fitur A.S.A (Advanced Safety Assist) Daihatsu Rocky & Dual CVT Transmission, bikin Rocky lebih halus dan responsif .



Ada pun fitur A.S.A ini memiliki 6 fungsi masing-masing, yaitu Pre-Collision Warning, Pre-Collision Braking, Pedal Misoperation Control, Front Departure Alert, Lane Departure Warning, dan Lane Departure Prevention.



Pada sisi Eksterior, Rocky dilengkapi dengan fitur canggih terkini yang aktif dan trendi, seperti Front LED Headlamp, Rear LED Combi Lamp, serta Rear Spoiler with High Mount Stop Lamp membuat tampilan Rocky lebih modern, serta velg berdiameter mulai dari 16 - 17 inch yang membuat tampilan Daihatsu Rocky semakin tangguh.



Memasuki bagian interior, dashboard Rocky didesain seperti cockpit, yang memberikan kesan modern didukung fitur Auto retractable mirror, key free, start/stop button yang semakin memudahkan pengguna ketika digunakan. Senada dengan itu, meter cluster Rocky didesain menggunakan teknologi Full Digital dengan 4 mode tampilan yang dapat dipilih sesuai dengan style dan selera Sahabat.



Rocky juga dilengkapi touchscreen audio berukuran 7 - 9 inch tergantung varian, dengan fungsi smartphone connectivity yang dapat mendukung ekspresi dan hiburan bagi penggunanya.



Daihatsu Rocky memiliki bagasi yang luas di kelasnya dan bisa diatur menjadi 2 tingkat dengan kapasitas 303 L dan 369 L, serta fitur pelipatan kursi pada baris kedua hingga hampir setara dengan lantai dapat membantu kelancaran aktivitas bagi penggunanya yang sedang membawa barang berdimensi besar dan memakan tempat.



Selain fitur keselamatan canggih A.S.A, Rocky juga dibekali fitur keamanan lainnya. Seperti rear parking camera dan back sonar yang dapat membantu visibilitas pengendara agar lebih aman saat bermanuver mundur, serta SRS Airbag untuk pengemudi dan penumpang, ABS (Anti-Lock Brake System), EBD (Electronic Brakeforce Distribution), VSC (Vehicle Stability Control) dan HSA (Hill Start Assist). Ketersediaan fitur ini sesuai dengan varian yang dipilih. Khusus pada varian ADS (Astra Daihatsu Styling), Daihatsu Rocky memberikan active subwoofer 8 inch di bawah kursi pengemudi demi memberikan kualitas audio terbaik bagi penggunanya.





Daihatsu Rocky 1.2L hadir pertama kali di dunia.



Daihatsu Rocky tersedia dalam 2 tone color, yakni compagno red, dan Icy white khusus untuk varian 1.0L dengan atap berwarna hitam yang memberikan kesan sporty, serta warna tunggal lainnya, seperti compagno red, yellow metallic, shining pearl white, classic silver metallic, dark grey metallic, dan ultra black solid.



Dengan sederet fitur canggih terkini yang disematkan, Daihatsu Rocky tetap memiliki harga yang kompetitif di kelasnya. Untuk info harga lebih lengkap, Sahabat dapat mengunjungi website daihatsu.co.id. (RO/OL-10)