Mitsubishi Beri Fogging Disinfectant Gratis

Untuk memberikan perlindungan kendaraan dan konsumen, selaras dengan proses purna jual khas Mitsubishi Protect, sekaligus menanggapi meningkatknya penyebaran covid-19 di Indonesia, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), kembali menyelenggarakan 'Healthy Campaign'.

Program 'Healthy Campaign' sendiri dibagi dalam dua wilayah. Untuk wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara dan Sumatra digelar pada periode 5 Juli – 31 Agustus 2021. Sementara untuk wilayah Kalimantan dan Indonesia Bagian Timur digelar pada periode 12 Juli – 31 Agustus 2021.

"Di situasi seperti saat ini, menjaga kesehatan menjadi hal yang sangat penting. Tidak hanya kesehatan diri namun juga kesehatan lingkungan, termasuk kendaraan. Melalui 'Healthy Campaign' dan beragam inovasi pada layanan purna jual diharapkan dapat mendukung upaya konsumen dalam menjaga kesehatan dan kebersihan seluruh anggota keluarga yang dimulai dari kendaraannya," ungkap Director of After Sales Division MMKSI Eiichiro Hamazaki, Senin (5/7).

Program ini ditujukan kepada seluruh konsumen model kendaraan penumpang dan niaga ringan Mitsubishi Motors dan diselenggarakan di seluruh diler resmi Mitsubishi dengan fasilitas 3S di Indonesia. Adapun detail pelaksanaan dari program 'Healthy Campaign' sebagai berikut:

- Gratis Fogging Disinfectant

Diberikan kepada konsumen yang melakukan download dan registrasi sebagai pengguna baru untuk kendaraannya pada aplikasi My Mitsubishi Motors ID (MMID) di diler saat pelaksanaan campaign, serta untuk konsumen yang melakukan pembelian paket Extended SMART Package Xpander

- Harga Spesial Fogging Disinfectant

Diberikan kepada konsumen sebagai pengguna lama aplikasi MMID yang telah melakukan registrasi kendaraannya dan ditunjukkan kepada service advisor di diler, konsumen berhak melakukan pembelian disinfectant seharga Rp20.000. (S-4)