Mitsubishi Perpanjang Periode Tire Campaign

Melihat antusiasme positif konsumen dalam penyelenggaraan program sebelumnya, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) berinisiatif melakukan perpanjangan untuk periode 'Tire Campaign' pada periode 1 – 30 Juni 2021.

"Atas antusiasme konsumen dan semangat Mitsubishi ONE untuk memberikan kemudahan kepada konsumen untuk mendapatkan layanan purna jual Mitsubishi Motors di Indonesia, MMKSI melakukan perpanjangan periode Tire Campaign dengan benefit maksimal yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen pengguna model Xpander, Xpander Cross dan Pajero Sport yang berencana melakukan penggantian untuk ban kendaraan sebagai persiapan berkendara," ujar Director of After Sales Division MMKSI Eiichiro Hamazaki.

'Tire Campaign' merupakan bagian dari Mitsubishi ONE, sebagai aktivitas program layanan purnajual terkait pembelian suku cadang asli dari Mitsubishi Motors, dengan bentuk program penawaran servis menarik yang diselenggarakan diseluruh diler berfasilitas 3S agar memudahkan konsumen yang ingin melakukan pergantian ban.

Program ini menawarkan diskon khusus sebesar 30% untuk setiap pembelian satu buah ban (Bridgestone atau Dunlop), untuk kendaraan Mitsubishi model Xpander, Xpander Cross, dan Pajero Sport. Harga bannya sendiri dimulai dari Rp658.038 untuk Xpander, Rp952.831 untuk Xpander Cross, dan Rp1.322.197 untuk Pajero Sport.

Harga yang tertera terebut merupakan harga setelah diskon, dan sudah termasuk biaya jasa, balancing, pentil ban, dan pajak.

Selain itu konsumen berkesempatan untuk mendapatkan suvenir berupa sebuah payung dan goodie bag untuk pembelian sebuah ban, atau dua buah bantal kepala, sebuah payung dan goodie bag untuk pembelian dua buah ban atau lebih. Hadiah tersebut bisa didapatkan selama persediaan masih ada.

"Perpanjangan periode program ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk dapat memastikan keamanan dan kenyamanan konsumen dan perawatan kendaraannya,” ungkap Eiichiro Hamazaki.