Beli New Carry Pick Up Berhadiah Sepeda Motor

Dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri 1442 H PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menghadirkan program penjualan yang memberikan keuntungan maksimal bagi konsumen. Program ini berlaku untuk setiap pembelian New Carry Pick Up, New Baleno, New Ignis dan sebagainya mulai dari 1 hingga 31 Mei 2021.

“Kami memberikan banyak keuntungan seperti potongan cicilan, gratis asuransi, dan berbagai hadiah langsung mulai dari gawai hingga logam mulia,” ujar Assitant to 4W Sales Departement Head SIS Sukma Dewi.

Salah satu produk yang paling banyak dicari konsumen adalah New Carry Pick Up dan menjadi penyumbang angka penjualan terbesar bagi SIS.

Pada program kali ini, setiap konsumen yang membeli New Carry Pick Up tipe apapun akan mendapatkan hadiah langsung berupa 1 unit sepeda motor Suzuki NEX Crossover. Selain itu, Suzuki juga memberikan kemudahan bagi konsumen dengan paket kredit spesial dan perlindungan asuransi selama satu tahun penuh dari Suzuki Insurance.

Tidak hanya New Carry Pick Up, Suzuki juga menawarkan beragam promo untuk model mobil lainnya. Untuk New Baleno, New Ignis, dan SX4 S-Cross, Suzuki menawarkan bunga cicilan 0% dan perlindungan asuransi mobil dan pengemudi selama satu tahun dari Suzuki Insurance secara cuma-cuma. Sedangkan untuk hadiah langsungnya, konsumen yang membeli New Baleno atau SX4 S-Cross akan mendapatkan iPhone terbaru, dan konsumen yang membeli New Ignis akan mendapatkan logam mulia.

Produk unggulan lainnya adalah All New Ertiga. Dalam program ini Suzuki akan langsung memberikan 1 unit Macbook bagi konsumen yang membeli mobil keluarga tersebut. Konsumen pun masih akan mendapatkan potongan tiga kali angsuran, perlindungan asuransi mobil dan pengemudi selama satu tahun dari Suzuki Insurance, serta harga baru PPnBM.

“Kami selalu berupaya menghadirkan beragam promo penjualan untuk memberikan kemudahan bagi konsumen ketika hendak membeli mobil. Tak hanya itu, konsumen Suzuki juga akan mendapatkan manfaat maksimal berupa penawaran khusus, hadiah langsung dan potongan harga, khususnya saat menyambut hari raya Idul Fitri,” tutup Sukma Dewi.