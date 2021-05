Plaza MINI Surabaya Resmi Beroperasi

MINI Indonesia dan PT Plaza Auto Raya (PAR) mresmikan diler MINI untuk wilayah Jawa Timur, Plaza MINI Surabaya. PAR salah satu diler resmi yang telah memasarkan MINI sejak 2018.

Diler pertama Plaza MINI berlokasi di Tangerang dan disusul yang kedua di Bandung, Jawa Barat. Kini, Plaza MINI Surabaya hadir dengan konsep inovatif dan unik khas brand MINI yang siap menginspirasi dan memenuhi kebutuhan para penggemar MINI di wilayah Jawa Timur.

Peresmian Plaza MINI Surabaya merupakan milestone penting bagi MINI Indonesia dan PAR, hal ini tunjukkan potensi pasar yang kian meningkat untuk kendaraan MINI di kota-kota seluruh Indonesia.

Plaza MINI Surabaya hadir di lokasi strategis di Jl Raya Arjuna No 155, Sawahan, Kec. Sawahan. Surabaya. Gedung yang berdesain urban modern khas MINI, berdiri di atas tanah seluas 445 meter persegi dan miliki luas bangunan 1,664 meter peregi.

Peresmian Plaza MINI Surabaya dihadiri oleh jajaran pimpinan MINI secara virtual, Director of Communications BMW Group Indonesia Jodie O'tania, dan Head of MINI Asia Kidd Yam, serta dihadiri secara langsung oleh jajaran pimpinan PAR, Chairman PAR-Plaza MINI Robert Wardhana, Director PAR-Plaza MINI Paula Dewiyanti, dan General Manager PAR-Plaza MINI Ferdy Purnama.



"MINI Indonesia sebagai bagian dari BMW Group Indonesia memiliki strategi komprehensif untuk terus mengembangkan pasar di Indonesia. Semua strategi disusun untuk tetap dapat fleksibel dalam situasi penuh tantangan dan beradaptasi secara cepat dengan keadaan baru," ujar President Director BMW Group Indonesia Ramesh Divyanathan, Jumat (30/4).

Ramesh menambahkan, MINI Indonesia hadir di ajang Indonesia International Motorshow (IIMS) 2021 dan meluncurkan dua model kendaraan: MINI JCW GP Inspired dan New MINI Countryman rakitan dalam negeri. Kendaraan terbaru ini direspon baik oleh semua penggemar MINI, dimana MINI JCW GP Inspired yang tersedia eksklusif tujuh unit, terjual habis hanya dalam beberapa hari di pagelaran IIMS 2021.

Selain meresmikan diler Plaza MINI Surabaya, MINI Indonesia juga meluncurkan the new MINI Countryman secara bersamaan. "MINI Indonesia juga tegaskan komitmennya untuk mendekatkan diri dengan konsumen di seluruh Indonesia, yaitu dengan peluncuran the new MINI Countryman di peresmian Plaza MINI Surabaya," imbuh Ramesh.

Ramesh memaparkan, "The new MINI Countryman hari ini diluncurkan untuk pasar Jawa Timur. Kendaraan MINI terbesar dan paling fleksibel dari rangkaian model MINI ini wujudkan keseruan berkendara, kepraktisan dan individualitas khas MINI. Dirakit di BMW Group Production Network (PNW) 2, Gaya Motor, Jakarta, generasi kedua MINI Countryman kini hadir dengan desain terbaru yang semakin kedepankan sisi adventurous, material yang disempurnakan, dan teknologi inovatif yang memperkuat posisinya di segmen kendaraan compact premium."

Menurut Ramesh, perusahaan memahami pentingnya touchpoint yang relevan bagi pelanggannya di Indonesia. Termasuk untuk pelanggan di Surabaya yang merupakan pasar kedua terbesar setelah Jakarta.

Pasar Surabaya diprediksi dapat memberikan kontribusi lebih dari 15% per tahun untuk bisnis MINI. Hingga saat ini, penjualan MINI di wilayah Jawa Timur terus berkembang, saat ini menyumbang 7% dari seluruh penjualan di Indonesia.

"Dengan fasilitas 4S (Sales, Service, Systems, and Spares) yang lengkap, Plaza MINI siap menyediakan layanan premium terbaik bagi para pelanggan di wilayah Jawa Timur,sama seperti yang diharapkan dari diler MINI di mana pun," tutup Ramesh.