Utomocorp Luncurkan 40 Unit Italjet Dragster Limited Edition 

Setelah sukses memperkenalkan konsep Dragster di ajang pameran aksesoris sepeda motor internasional Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo Accessori (EICMA) di Milan, Italia pada 2018, Utomocorp memboyong Italjet Dragster, tersebut ke Indonesia dalam ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2021.

Sepeda motor ini diciptakan bagi mereka yang tunggangan yang berbeda dari yang lain. Urban Superbike Italjet Dragster hadir dalam desain yang agresif menonjolkan lekukan yang unik, dikemas dalam sosok berteknologi tinggi dan tak ada duanya.

"Italjet Dragster adalah sebuah inovasi, ambisi dan passion. Merupakan Urban Superbike yang mencerminkan filosofi Italjet untuk menghadirkan produk berkualitas tinggi, inovatif dan terdepan. Kami bangga dapat menghadirkan Dragster di Indonesia,” ujar CEO Utomocorp Denny Utomo.

Seperti Dragster generasi pertama yang diluncurkan pada 1995, sepeda motor ini memiliki distribusi bobot serta penggunaan komponen-komponen yang mengutamakan pengendalian hebat serta performa tinggi.

Skuter yang menonjolkan konstruksi rangka trellis dan plat aluminium ini memiliki ciri khas yang membuatnya sangat unik berkat rancangan suspensi depannya yang disebut Independent Steering System (ISS) seperti pada motor balap dengan Single-arm forged aluminium.

Sistem ISS ini telah dipatenkan oleh tim Research & Development Italjet. ISS memisahkan kinerja pengendalian dengan pergerakan suspensi sehingga dapat mengurangi getaran roda yang tersalurkan ke stang kemudi.

ISS digabungkan dengan shock absorber hidraulis Bitubo, menghasilkan kestabilan di roda depan sekaligus meningkatkan performa pengereman karena mampu menjaga distribusi bobotnya. Sementara perangkat remnya dipercayakan pada Brembo.

Layaknya dragster sejati, Italjet Dragster memiliki ukuran roda yang berbeda dengan ban Pirelli Angel berukuran 120/70 R12 untuk roda depan, dan 140/60 R13 untuk roda belakang.

Tangki bahan bakar memiliki berkapasitas 7 liternya, ditempatkan dekat footrest untuk mengoptimalkan distribusi bobot dan menciptakan titik plebih rendah. Sedangkan fitur lainnya berupa lampu LED, radiator ganda, fascia depan yang aerodinamis.

Italjet Dragster dibekali mesin 200 cc dengan sistem injeksi Magneti Marelli, 4 katup, DOHC liquid cooled yang dapat menghasilkan tenaga 20 hp.

Utomocorp juga menghadirkan Italjet Dragster versi Limited Edition. "Italjet Dragster akan diproduksi sebanyak 499 unit dan dipasarkan di 19 negara. Khusus untuk Indonesia, kami memiliki alokasi sebanyak 40 unit Italjet Dragster yang sudah siap untuk dipesan,' ujar Denny.

Italjet Dragster Limited Edition ini dibanderol Rp145 juta, on the road. Sedangkan Italjet Dragster non Limited Edition dijual dengan harga Rp 137 juta, on the road. (S-4)