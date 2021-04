Yuk Membedah Fitur Unggulan Wuling Almaz RS

WULING secara resmi mengumumkan dipasarkannya SUV flagship Almaz RS di Indonesia. Ada beberapa poin keistimewaan yang disandang oleh SUV flagship buatan lokal ini. Salah satunya adalah model Wuling pertama di Indonesia yang mengusung teknologi terbaru Wuling Interconnected Smart Ecosystem (WISE).

WISE terbagi dalam dua fitur, yakni Internet of Vehicle (IoV) dan Advanced Driver Assistant System (ADAS). IoV atau internet car, dapat menghubungkan pengguna dengan kendaraan melalui gawai pintar dan head unit.

Barisan fitur yang bisa diatur via gawai pintar mulai dari Vehicle Positioning, Vehicle Remote Control, Geo-Fencing Security, hingga Bluetooth Key. IoV dapat menghubungkan pengguna dengan kendaraan melalui aplikasi MyWuling+ dan head unit yang didukung dengan perintah suara WIND (Wuling Indonesian Command).

Dengan adanya teknologi ini, head unit dapat menjalankan fitur Online Navigation, Online Music, dan Internet Messaging App. Ketiga fungsi itu juga didukung oleh perintah suara WIND.

WIND sendiri merupakan teknologi perintah suara pertama yang menggunakan bahasa Indonesia. Mulai dari mencari stasiun radio kesayangan, membuat panggilan telepon, mengatur dan mengganti track musik, membuka menutup moonroof, dan lain sebagainya.

Advanced Driver Assistance System (ADAS) yang berada di payung inovasi WISE terbagi dalam empat kategori. Kategori pertama yakni Adaptive Cruise yang terdiri dari Adaptive Cruise Control (ACC), Bend Cruise Assistance (BCA), Traffic Jam Assistance (TJA), dan Intelligent Cruise Assistance (ICA).

ACC adalah teknologi cruise control yang memiliki fungsi mengatur kecepatan kendaraan secara otomatis dengan menjaga jarak dengan kendaraan di depan, bahkan saat kendaraan tersebut melakukan pengereman. Sedangkan BCA berfungsi mengatur kecepatan aman saat kendaraan berbelok pada kondisi ACC aktif.

Sedmentara TJA dan ICA akan terasa manfaatnya saat melaju di tengah kepadatan lalu lintas untuk mencegah terjadinya tabrakan. Fitur ini semacam 'cruise control' yang berfungsi pada kecepatan rendah.

Kategori kedua adalah Lane Recognition yang didukung Lane Departure Warning (LDW) dan Lane Keeping Assistance (LKA). Gabungan ketiga fitur ini membantu pengemudi konsisten berada pada lajur jalan secara aman dan nyaman.

Kategori ketiga, Safe Distance & Braking Assistance yang dibekali Safe Distance Warning (SDW), Forward Collision Warning (FCW), Automatic Emergency Braking (AEB), Intelligent Hydraulic Braking Assistance (IHBA), Collision Mitigation System (CMS). Fitur-fitur tersebut mampu mengurangi risiko, bahkan mencegah terjadinya tabrakan baik dengan kendaraan lain maupun pejalan kaki.

Terakhir yakni Automatic Light diakomodasi melalui Intelligent Head Beam Assistance (IHMA). Teknologi ini secara otomati\s mengaktifkan lampu saat kondisi gelap, hingga meningkatkan jangkauan pandangan pengemudi tanpa menyilaukan pengendara lain.

Tidak hanya sampai di situ, Almaz RS juga menghadirkan beberapa pembaruan seperti integrated future eyes LED dan dynamic tail design pada bagian bumper. Sedangkan bagian interiornya hadir dengan desain dan fitur modern, seperti wireless charging pad, built in air ionizer, head unit baru, serta beberapa tombol fungsi tambahan pada lingkar kemudi.

Fitur pendukung lainnya berupa panoramic sunroof, start-stop button, 360 Camera, Electric Parking Brake (EPB) & Auto Vehicle Holding (AVH), Traction Control System (TCS), Hill Hold Control (HHC), Brake Assist (BA), Electronic Stability Control (ESC), Tire Pressure Monitoring System (TPMS), Front & Side Airbag hingga Emergency Stop Signal (ESS).

"Melalui Almaz RS, kami berharap konsumen dapat terus melaju menuju kehidupan yang lebih baik sejalan dengan Drive For A Better Life,” ujar Yin Yi.

New Wuling Almaz RS dipasarkan dalam tiga varian, yakni Almaz RS EX 5 seater dan Almaz RS EX 7-seater, serta Almaz RS Pro 7-seater. Yang cukup menarik, meskipun kendaraan yang juga dipasarkan sebagai Chevrolet Captiva di beberapa pasar global ini tidak masuk dalam skema relaksasi PPnBM pemerintah, Wuling memberikan subsidi harga khusus yang berlaku hingga 30 April 2021.

Dengan program khusus ini, Almaz RS EX 5-seater yang sejatinya dibanderol on the road Jakarta seharga Rp355,8 juta menjadi Rp340,8 juta setelah disubsidi dan Almaz RS EX 7-seater dari Rp365,8 juta menjadi 350,8 juta, atau masing-masing disubsidi Rp15 juta. Sementara Almaz RS Pro 7-seater dari Rp370,8 juta menjadi 354,8 juta (diskon Rp16 juta). (S-4)