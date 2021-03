Wuling Motors Perkenalkan Logo Baru di Indonesia

WULING Almaz RS mencatat sejarah baru di Indonesia. Mobil ini tidak hanya menyandang sebagai mobil pertama Wuling yang mengusung teknologi baru Wuling Interconnected Smart Ecosystem (WISE), tetapi juga mobil Wuling pertama di Indonesia yang mengusung logo baru.

Perkenalan logo baru Wuling dilangsungkan bersama peluncuran Almaz RS pada Senin (29/3) yang digelar secara hybrid (online dan offline) dan diselenggarakan di Hall 5 ICE BSD City. Dua tampilan logo berwarna merah dan silver dengan desain baru resmi diperkenalkan menggantikan identitas brand yang sebelumnya telah digunakan sejak awal masuk ke pasar otomotif Indonesia.

Hal ini merepresentasikan kehadiran Wuling semakin dekat dengan konsumen Tanah Air serta menguatkan posisi Wuling sebagai global brand yang terus berinovasi. Wuling Almaz RS merupakan produk pertama yang mengaplikasikan logo ini.

"Perkenalan logo baru ini merupakan tonggak bagi kami untuk terus menghadirkan produk dan layanan terbaik dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat serta selalu mengembangkan teknologi dan inovasi terdepan untuk mobilitas canggih sesuai standar global kami. Hal ini kami lakukan dengan tetap mengusung semangat Drive For A Better Life,” ujar Assistant President of Wuling Motors Han Dehong.

Wuling memperkenalkan desain logo baru dengan warna Classic Red dan Global Silver yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Logo Classic Red didesain dengan sentuhan warna merah dan tampilan yang modern melambangkan komitmen Wuling untuk terus menghadirkan produk kendaraan penumpang berkualitas yang memiliki value for money dan menjawab kebutuhan konsumen.

Sementara logo Global Silver yang telah diperkenalkan tahun lalu di Tiongkok menjadi lambang baru Wuling secara global yang menggambarkan sebagi brand otomotif global yang selalu menghadirkan produk dan layanan yang mencakup teknologi dan inovasi yang mengikuti perkembangan zaman.

Dengan peluncuran dan penggunaan logo baru ini, Wuling memantapkan langkahnya di Indonesia dengan tiga pilar pendukung. Pertama, diversifikasi lini produk dengan menghadirkan beragam jenis kebutuhan mobilitas. Kedua, memperluas layanan dan produk serta beradaptasi menjadi trendsetter. Terakhir, Wuling menjadikan Indonesia sebagai benchmark serta basis produksi kendaraan untuk menjangkau berbagai negara.

Perjalanan evolusi logo Wuling diawali sejak diperkenalkannya logo pertama pada 1985 yang terdiri dari lima berlian dua dimensi berkelir merah. Pembaharuan aksen dan tone warna merah telah dilakukan beberapa kali yaitu pada 1990, 2003, dan 2005 dengan tetap mempertahankan bentuk desain, namun terdapat aksen dimensi berbeda.

Tepat pada Mei 2020 lalu, logo baru berwarna silver diperkenalkan secara resmi di Tiongkok dan menjadi tanda Wuling Motors semakin bergerak secara global dalam inovasi dan teknologi mobilitas modern. Tahun ini, logo tersebut diperkenalkan secara resmi di industri otomotif Indonesia tepat pada peluncuran SUV flagship Wuling, Almaz RS. (S-4)