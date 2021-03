Wuling Luncurkan Almaz RS dengan Harga Subsidi Khusus

SETELAH diperkenalkan kepada media dan memberikan kesempatan test drive kepada komunitas Wuling di Indonesia dua pekan lalu, Wuling Motors (Wuling) secara resmi meluncurkan Almaz RS, di Hall 5 International Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang Selatan, Senin (29/3).

Mobil cerdas ini didukung oleh teknologi Wuling Interconnected Smart Ecosystem (WISE) yan pertama diterapkan pada model Wuling. Dipasarkan dalam tiga varian, yakni Almaz RS EX 5 seater dan Almaz RS EX 7-seater, serta Almaz RS Pro 7-seater.

Yang cukup menarik, meskipun kendaraan yang juga dipasarkan secara global sebagai Chevrolet Captiva ini tidak masuk dalam skema relaksasi PPnBM pemerintah, Wuling memberian subsidi khusus yang membuat harga jual on the road-nya semakin kompetitif. Program ini berlaku hingga 30 April 2021.

Almaz RS EX 5-seater memiliki banderol resmi on the road Jakarta seharga Rp355,8 juta menjadi Rp340,8 juta setelah disubsidi (hemat Rp15 juta) dan Almaz RS EX 7-seater dari Rp365,8 juta menjadi 350,8 juta, atau masing-masing disubsidi Rp15 juta. Sementara Almaz RS Pro 7-seater dari Rp370,8 juta menjadi 354,8 juta (diskon Rp16 juta).

Selain itu, Wuling juga memberikan gratis biaya servis berkala hingga 50.000 kilometer atau 4 tahun dengan syarat dan ketentuan berlaku. Selain melalui diler resmi Wuling, Almaz RS juga dapat dipesan melalui Wuling Smart Showroom.

Chief Financial Officer of Wuling Motors James Wu mengatakan, seiring dengan perkembangan teknologi, pihaknya ingin menghadirkan kendaraan yang tidak hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan mobilitas, tapi juga memberikan kemudahan dalam berkendara bagi penggunanya.

"Berlandaskan hal itu, kami menghadirkan Almaz RS ‘Drive Unlimited Way’ yang merupakan mobil digital cerdas yang mampu memperbaharui definisi dari sebuah kendaraan. Kami berharap, produk ini dapat menghadirkan pengalaman berkendara yang semakin nyaman menuju kehidupan yang lebih baik, sejalan dengan semangat 'Drive For A Better Life’,” ujar James, Senin (29/3).

Wuling menyematkan ‘RS’ setelah nama Almaz yang memiliki kepanjangan dari Rising Star. Almaz RS merupakan flagship model dari Wuling yang dibekali beragam teknologi terkini, yakni Wuling Indonesian Command (WIND) dan Wuling Interconnected Smart Ecosystem.

Teknologi WISE terbagi dalam dua fitur, yakni Internet of Vehicle (IoV) dan Advanced Driver Assistant System (ADAS). IoV dapat menghubungkan pengguna dengan kendaraan melalui aplikasi MyWuling+ dan head unit yang didukung dengan perintah suara WIND. Sedangkan ADAS terdiri dari Adaptive Cruise, Lane Recognition, Safe Distance & Braking Assistance, dan Automatic Light. (S-4)