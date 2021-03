Tips Membeli Mobil Baru Suzuki

PROGRAM relaksasi PPnBM 0% yang berlaku mulai Maret hingga Mei 2021 membuat masyarakat mulai memperhitungkan untuk membeli atau mengganti mobilnya. Namun, banyak hal yang perlu dipertimbangkan ketika hendak membeli mobil baru.

Menurut Assistant to Sales Departement Head PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Sukma Dewi, ada beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan konsumen dalam membeli mobil yang tepat:

Pertama, sesuaikan dengan kebutuhan

Membeli mobil perlu disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya, jika membutuhkan mobil tangguh dan bisa digunakan di berbagai medan, XL7 bisa jadi pilihan. Namun, jika Anda senang bepergian bersama keluarga, All New Ertiga bisa menjadi pilihan bijak.

Kedua, sesuaikan dengan anggaran

Setelah membeli mobil yang sesuai kebutuhan, poin penting lainnya adalah anggaran. Pilihlah mobil dengan harga sesuai anggaran yang sudah disiapkan, sehingga perencanaan keuangan keluarga Anda tetap terjaga.

Dalam hal ini Suzuki menyediakan beragam jenis kendaraan sesuai kebutuhan seperti:

- XL7 (Rp224,05 juta - Rp259,2 juta)

- All New Ertiga (Rp199.4 juta - Rp241,35 juta)

- All New Ertiga Sport (Rp242,85 juta - Rp252,65 juta)

- New Carry Pick Up (Rp152,5 juta - Rp162 juta)

- APV (Rp160,5 juta - Rp238 juta)

- Karimun Wagon R (Rp122 juta - Rp152,5)

- New Ignis (Rp175,5 juta - Rp204,5 juta)

- New Baleno (Rp235 juta - Rp257,5 juta)

- SX4 S-Cross (Rp302 juta - Rp317 juta)

Ketiga, perhatikan dukungan after sales

Ketersediaan layanan purnajual seperti servis, penggantian dan pembelian suku cadang, serta perawatan kendaraan, termasuk program promosi, test drive, dan harga jual kembali tentunya menjadi hal yang krusial.

Selain itu, jaringan diler dan bengkel resmi juga patut diperhatikan agar lebih mudah mendapatkan layanan. Untuk mengetahui informasi seperti perkiraan biaya perawatan berkala mobil serta lokasi diler dan bengkel resmi, Anda dapat mengunjungi website www.suzuki.co.id

Keempat, pilih momen yang tepat

Pilih momentum yang bisa mendatangkan keuntungan, seperti awal tahun, akhir tahun, atau momen besar lain yang menawarkan banyak promosi. Saat ini, dengan adanya kebijakan PPnBM 0% dari Pemerintah, adalah salah satu momen yang tepat.

Selain itu, adanya program promosi dari Suzuki Finance berupa potongan angsuran sebanyak 3x dan gratis asuransi banjir semakin menguntungkan konsumen yang hendak membeli mobil Suzuki.

“Memilih kendaraan memang perlu pertimbangan dalam banyak aspek, baik untuk penggunaan pribadi ataupun bisnis. Saat ini, dengan adanya pemotongan PPnBM serta program promosi Suzuki berupa gratis angsuran 3x serta gratis asuransi banjir, menjadi waktu yang terbaik bagi konsumen untuk mendapatkan keuntungan maksimal saat membeli mobil,” tutup Sukma Dewi. (S-4)