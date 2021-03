Wuling Ajak Komunitas Test Drive Almaz RS

Usai meluncurkan Almaz RS, Rabu (17/3), Wuling Motors (Wuling) menggelar Community First Impression untuk SUV terbarunya itu secara khusus kepada komunitas resmi pemilik kendaraan Wuling. Kegiatan ini diikuti oleh Wuling Club Indonesia (WLCI), Cortezian Indonesia (CI), dan Wuling Almaz Indonesia (WALI).

Acara yang dilaksanakan dengan protokol kesehatan ini merupakan langkah Wuling untuk menggandeng komunitas pelanggan setianya merasakan secara langsung pengalaman berkendara dengan teknologi Wuling Interconnected Smart Ecosystem (WISE) di Kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Jumat (19/3).

“Hari ini kami menghadirkan kesempatan istimewa bagi komunitas Wuling untuk mencoba inovasi WISE yang terdiri dari Internet of Vehicle (IoV) dan Advanced Driver Assitance System (ADAS) di Almaz RS. Dilandasi semangat Drive For A Better Life, kami berharap acara hari ini bisa semakin mempererat kemitraan Wuling Motors dengan komunitas resminya dan mensosialisasikan inovasi WISE lebih luas lagi,” jelas Brian Gomgom selaku Media Relations Wuling Motors.

Anggota komunitas diberikan kesempatan untuk berkendara dengan Almaz RS yang merupakan flagship model Wuling di kategori SUV yang dilengkapi fitur canggih. Selain memperkenalkan inovasi baru WISE, Almaz RS juga dilengkapi fitur perintah suara Wuling Indonesian Command (WIND).

Di sepanjang lintasan yang sudah ditentukan, rekan-rekan komunitas mencoba beberapa fitur ADAS pada WISE meliputi Adaptive Cruise Control (ACC), Bend Cruise Assistance (BCA), Lane Keeping Assist (LKA), Lane Departure Warning (LDW), Traffic Jam Assistance (TJA), hingga Intelligent Cruise Assistance (ICA).

Selain itu, anggota komunitas juga mempelajari serta mencoba penggunaan fitur-fitur IoV seperti Vehicle Remote Control, Bluetooth Key, Vehicle Positioning dan Geo fencing Security melalui smartphone serta Online Navigation, Online Music, sampai dengan Internet Messaging App yang dioperasikan melalui Head Unit didukung oleh WIND.

“Kami sangat berterima kasih atas kesempatan dari Wuling kepada WALI sebagai komunitas resmi pengguna Wuling Almaz, untuk mencoba secara langsung model flagship Almaz RS dengan teknologi WISE. Inovasi ini semakin memperkuat posisi SUV Wuling ini sebagai mobil yang canggih dan pintar,” ujar Jerry sebagai Ketua Umum WALI.

Presiden WLCI, Bayu Firmansyah mengungkapkan ketertarikannya terhadap salah satu fitur WISE yaitu ADAS, “Dengan hadirnya inovasi ini pada Almaz RS, Wuling menyajikan pengalaman berkendara yang berbeda mendukung mobilitas modern. Hal ini saya rasakan selama mencoba SUV ini di kawasan Ancol.”

Turut berpartisipasi dalam kegiatan Community First Impression, Presiden Cortezian Indonesia, Kuntarto Rachmat juga menyampaikan apresiasinya terhadap Wuling Motors dan Almaz RS yang kini hadir dengan Internet of Vehicle, “Di era digital dan informasi saat ini, mobil dan pengemudi semakin terkoneksi melalui internet. Hal ini bisa dirasakan melalui teknologi IoV pada Almaz RS, yang mendukung gaya hidup yang up-to-date.” (S-4)