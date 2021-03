Performa Suzuki Indonesia Sepanjang 2020

MELALUI acara media gathering yang diadakan secara virtual, Kamis (4/3), Suzuki Indonesia mengungkapkan performa perusahaan sepanjang 2020 lalu yang penuh tantangan akibat pandemi. Meskipun tahun 2020 performa industri otomotif nasional turun hingga 46,6%, Suzuki berhasil mempertahankan kinerja positif.

Sepanjang tahun lalu Suzuki mencatatkan penjualan ritel sebanyak 72.389 unit mobil dan mendongkrak pangsa pasar 2,66% dibandingkan 2019 menjadi 12,5%. Dari angka tersebut sebesar 91% disumbang oleh produk rakitan lokal.

Dari total penjualan nasional Suzuki, New Carry Pick Up menjadi penymbang terbesar dengan retail sales 40.697 unit dan membuat Rajanya Pick Up ini meraup pangsa pasar retail sales sebesar 61% di segmen Low Pick Up.

Kontribusi berikutnya didukung juga oleh model Suzuki lainnya, yaitu XL7 dan All New Ertiga. XL7 menyumbang 12% terhadap penjualan nasional dengan penjualan ritel 8.575 unit dengan pangsa pasar 9,6% di kategori Medium SUV. Sementara All New Ertiga yang berkontribusi 13,3% dengan 9.663 unit retail sales dan meraup pangsa pasar 10,6% di segmen Low MPV.

Roda Dua

Kemenangan tim Suzuki Ecstar dan pembalapnya, yaitu Joan Mir dan Alex Rins di ajang MotoGP 2020 lalu menjadi euphoria tersendiri yang mampu meningkatkan kepercayaan dan kebanggaan konsumen. Kemenangan Tim Suzuki Ecstar di MotoGP 2020 juga berhasil mendorong penjualan penjualan sepedamotor Suzuki yang mencatatkan retail sales 30.242 unit.

Angka tersebut didominasi All New Satria F150 dengan retail sales mencapai 15.131 unit atau sebesar 50%. Produk lainnya adalah NEX II yang berhasil terjual 6.241 unit atau 20,6%. Sementara GSX-R150 menyumbang sebanyak 3.097 unit.

Suzuki Marine

Di sektor 'kelautan', motor tempel 2-tak Suzuki masih jadi primadona di tahun 2020 dengan kontribusi sebesar 72,8% dari total penjualan outboard motor (OBM) Suzuki dan tumbuh 5,4% jika dibandingkan dengan penjualan 2019. Begitu pula dengan mesin tempel 4-tak yang berkontribusi sebesar 27,2%.

Hingga saat ini, sudah terdapat 10 jaringan diler Suzuki Marine yang tersebar di seluruh Indonesia, seperti Jakarta, Padang, Cilacap, Bali, Surabaya, Tarakan, Ternate, Ambon, Manado, Batam, dan akan terus menambah jaringan.

Layanan purnajual

Sepanjang 2020, Suzuki mencatatkan layanan purnajual mobil sebanyak 915.776 unit intake di 238 bengkel resmi, sementara sepeda motor sebanyak 390.379 unit intake di 249 bengkel resmi di seluruh Indonesia. Tingginya angka unit intake menunjukkan tingat kepercayaan yang tinggi konsumen.

Pencapaian tersebut tidak lepas dari hadirnya beragam program servis menarik untuk konsumen serta layanan yang memudahkan seperti online booking melalui website, Home Service, dan 24-hour Suzuki Emergency Roadside Assistance.

Sedangkan untuk suku cadang resmi Suzuki, seperti Suzuki Genuine Parts (SGP), Suzuki Genuine Oil (SGO), dan Suzuki Genuine Accessories (SGA), penjualan suku cadang mobil berkontribusi paling tinggi sebesar 65,7%. Disusul sepeda motor yang berkontribusi sebanyak 33%.

Tingginya penjualan suku cadang Suzuki dalam kondisi pandemi didukung oleh aplikasi mobile MySuzuki. Tahun lalu MySuzuki mengalami peningkatan transaksi yang signifikan sebesar 57% jika dibandingkan 2019.

Performa ekspor

Ekspor Suzuki mencatatkan penurunan yang rendah dibandingkan penyusutan ekspor secara nasional. Tahun lalu Suzuki berhasil mengapalkan 45.188 unit mobil ke 51 negara tujuan di Asia, Amerika Latin, Timur Tengah, Oseania, dan Afrika.

Dari angka tersebut, 37.400 unit diantaranya dalam bentuk completely built-up (CBU) dan 7.788 unit completely knock-down (CKD). Kontribusi didominasi All New Ertiga 43,3%, XL7 31%, dan New Carry 18,4%. Pencapaian ini membuat Suzuki menjadi merek dengan penurunan kinerja ekspor mobil paling minim di industri otomotif.

Untuk sepeda motor, Suzuki mengekspor 127.434 unit ke 35 negara tujuan yang tersebar di Asia, Eropa, Timur Tengah, Oseania, dan Amerika Latin. Kontribusi terbesar didominasi oleh Satria F150 49,7%, diikuti oleh NEX II 12%, dan Address FI 11,3%.

Suzuki Indonesia juga mengekspor suku cadang ke berbagai negara di dunia. Persentase ekspor suku cadang Suzuki sepanjang 2020 dikontribusi oleh ekspor suku cadang mobil sebesar 64,9% dan ekspor suku cadang sepeda motor sebesar 35,1%. (S-4)