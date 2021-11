Pakar Reaktor Nuklir Indonesia (Bagian-2)

PADA terbitan bagian 1 telah diperkenalkan dua pakar nuklir Indonesia, Dr Ir Mulya Yuarsa dan Dr Ir Muhammad Dhandhang Purwadi MT. Tulisan berikut tentang seorang pakar reaktor nuklir yang reputasi keilmuannya sangat mengagumkan. Pakar tersebut pernah menjadi Kepala BATAN 2019-2021 dan saat ini kembali kepada kegiatan aslinya ialah penelitian.

Tokoh ilmuwan tersebut dengan segala karyanya;

V. Prof Dr Ir Anhar Riza Antariksawan, DEA

Putra bangsa yang memiliki gelar sangat bergengsi ini lahir di Semarang pada 6 November 1962. Pendidikan sarjananya dimulai dengan meraih S1 di UGM, Yogyakarta 1986. Kemudian S2 di Institut National Polytetechnique de Grenoble, Prancis 1989, S3 juga pada Institut National Polytechnique de Grenoble, Prancis, 1993.

Sedangkan pendidikan nonformalnya; 1. Fundamental of Physical Protection at Facilities Holding Nuclear and Radioactive Materials Workshop 18-22 Januari 2015 London, Inggris; 2. IAEA Training Workshop Program on Safety Analysis Methodology Using Computer Code (IV) 21 Oktober–1 November 2002 Daejon, Korsel; 3. IAEA Training Workshop Program on Safety Analysis Methodology Using Computer Code (III) 22 April–3 Mei 2002 Daejon, Korsel; 4. IAEA Training Workshop Programme on Safety Analysis Methodology Using Computer Code (II) 29 Oktober–9 November 2001 Daejon, Korsel;

5. IAEA Training Workshop Programme on 5–16 Februari 2001 Daejon, Korea Selatan 3 Safety Analysis Methodology Using Computer Code (I); 6. BATAN-IAEA Workshop on Quality Assurance in Nuclear Power Plant Construction 11–22 Juli 1994 Jakarta; 7. Introduksi Jaminan Kualitas 6-13 September 1993 Jakarta; 8. Session d’Etudes en Sureté des Centrales à Eau Sous Pression 18–22 Juni 1990 Saclay, Prancis.

Adapun riwayat jabatan fungsional dari ASN yang rajin dan tekun ini dimulai dari; 1. Ajun Peneliti Muda III/c 1-10-1995; 2. Ajun Peneliti Madya III/d 1-11-1996; 3. Peneliti Muda IV/a 1-11-1998; 4. Peneliti Madya IV/b 1-12-2000; 5. Ahli Peneliti Muda IV/c 1-11-2002; 6. Peneliti Utama IV/d 1-05-2004; 7. Peneliti Utama IV/e 1-01-2018, sebagai golongan dan pangkat terakhir/tertinggi dalam sistim kepegawaian ANS.

Sesudah riwayat jabatan fungsional, riwayat jabatan struktural dimulai dari; 1. 1998-1999 Kepala Instalasi Termohidraulika, BATAN; 2. 1999- 2003 Kepala Bidang Analisis Risiko dan Mitigasi Kecelakaan, BATAN; 3. 2006-2008 Kepala Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir, BATAN; 4. 2008-2013 Deputi Kepala BATAN Bidang Penelitian Dasar dan Terapan; 5. 2014-2016 Deputi Kepala BATAN Bidang Pendayagunaan Teknologi Nuklir; 6. 2019-2021 Kepala BATAN.

Sebagai seorang pakar nuklir, ia mendapat penugasan khusus yang cukup bergengsi, yaitu; 1. Ketua IAEA-RCA Working Group on Medium Term Strategy (MTS), 2018-2023, Coordination, 2016-2018; 2. Anggota Expert Group on RCA Medium Term Strategy and Strategic Priorities, 2018-2023; 3. Coordinator for Forum for Nuclear Cooperation in Asia (FNCA) for Indonesia, 2014-2016; 4. Project Counterpart for IAEA TC INS 6015, 2013-2015; 5. Anggota RCA Working Group on Updating the RCA Guidelines and Operating Rules (RCA GOR) 2014; 6. Ketua Tim Penyusun Country Programme Framework (between IAEA and Indonesia), 2013–2017, 2012-2013; 7. Ketua Delegasi RI pada Fukushima Ministerial Conference on Nuclear Safety (2012) di Jepang; 2012;

8. Ketua Komite Pengarah UNSCEAR Indonesia, 2011-2013; 9. Member of IAEA Nuclear Safety Standard Committee (NUSSC) 2011-2013; 10. Chair of RCA, 2011-2012; 11. Expert for Consultancy Meeting on 'Potential International Centres of Excellence Based on High Flux Research Reactor Facilities', 2011; 12. Anggota Working Group on the Development of RCA Medium Term Strategy, 2012-2017; 13. National Representative (NR) for Indonesia of Regional Cooperation in Nuclear Science and Technology in Asia-Pacific (RCA)-IAEA, 2008-2013;

14. Ketua Tim Penyusun Country Programme Framework (between IAEA and Indonesia), 2008–2012; 15. Representatif Indonesia di ANSN (Asian Nuclear Security Network) Topical Group on Safety Analysis dan ANSN, Steering Committee, 2003-2008; 16. Anggota delegasi Indonesia pada ASEAN Senior Official Meeting (SOM) on Nuclear Safety Sub Sector Network, 2006-2007; 17. Anggota Tim Penyusun Glosarium Ilmu dan Teknologi Nuklir, (ISBN979-8500-22-9) 1998; 18. Manager of Quality Assurance and General Affaires Director of AP 600 Pipe Stress Analysis Project under cooperation between BATAN and Westinghouse USA; 1994-1996.

Selanjutnya Keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah tercatat; 1. Anggota Peneliti IAEA Coordinated Research Program (CRP) on 'The Design and Performance Assessment of Passive Engineered Safety Features in Advanced Small Modular Reactors', 2018-2020; 2. Anggota Peneliti IAEA Coordinated Research Program (CRP) on 'Preventive and Protective Measures Against Insider Threats in Nuclear Facilities' 2019-2021; 3. Anggota Peneliti Riset Insinas Riset Pratama Kemitraan berjudul 'Pengembangan Sistem Pendingin Pasif untuk Manajemen Kecelakaan Nuklir Menggunakan Teknologi Heat Pipe' 2017-2019;

4. Peneliti Utama Riset Unggulan Terpadu VIII berjudul 'Rekayasa Dan Rancang Bangun Penukar Panas Jenis Shell-andTube Dengan Tipe Aliran Berpilin Di Sisi Shell' 2001-2003; 5. Anggota Peneliti Riset Unggulan Terpadu VI berjudul "Rancang Bangun Kondensor Kontak Langsung," 1998-2001; 6. Peneliti Utama Riset Unggulan Terpadu III berjudul "Penelitian Fenomena Kecelakaan Terparah Pada Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Jenis Air Tekan Melalui Simulasi Eksperimental Menggunakan Untai Uji Termohidraulika Reaktor," 1995-1998.

Keterlibatan sebagai editor jurnal tercatat; 1. Ketua Dewan Editor BATAN Press 2016–2018; 2. Ketua/anggota Editor Jurnal Atom Indonesia 1998–2006; 3. Ketua/anggota Editor Majalah BATAN 1998–2004; 4. Ketua/anggota Redaksi Majalah Sigma Epsilon PTKRN-BATAN 1996-2002.

Dalam karya tulis ilmiah (per Desember 2018), kualifikasinya; sebagai penulis tunggal berjumlah 13, penulis utama 38, penulis bersama penulis lainnya 55. Total dari semua tulisan tersebut berjumlah 106 dan ditulis dalam 3 bahasa yaitu Indonesia 63, bahasa Inggris 42 dan bahasa Prancis 1.

Dari jumlah tulisan ilmiah; 1. Penulis tunggal 13, 2. Penulis utama 38, 3. Penulis bersama penulis lainnya 55 total 106. Bahasa; 1. Bahasa Inggris 42, 2. Bahasa Indonesia 638, 3. Bahasa Prancis 1, Total 106. Kemudian memiliki hak paten dengan judul; 1. Penukar Panas dengan Aliran Fluida Berpilin di Sisi Shell. ID 0 000 829 S 2008.

Dalam rangka pembinaan kader ilmiah, pernah mengajar; 1. UPN Veteran Jakarta 1996-2016, 2. Universitas Trisakti Jakarta 2005-2006 3. STTN Yogyakarta 2013–2016.

Dalam kegiatan membimbing mahasiswa untuk mencapai gelar S1, S2 dan S3; 1. Universitas Indonesia, Faizy Hamim (S1), 1995; 2. Universitas Indonesia, Kiswanta (S1), 2004; 3. Universitas Indonesia, M Hadi Kusuma (S2), 2012; 4. Universitas Indonesia, Mulya Juarsa (S3), 2014; 5. Universitas Indonesia, M Hadi Kusuma (S3), 2017; 6. Universitas Gadjah Mada, Helen Raflis (S2), 2010; 7. Universitas Gadjah Mada, Dwi Cahyadi (S2), 2010; 8. Institut Teknologi Bandung, Agung Basuki Pudjanto (S2), 1996; 9. Institut Teknologi Bandung, Winduwati (S2), 1997;

10. Universitas Padjadjaran, Mulya Juarsa (S1), 1996; 11. UPN Veteran, Jakarta, Erwin Baharuddin (S1), 2000; 12. UPN Veteran, Jakarta, Hanang Sutanto (S1), 2000; 13. UPN Veteran, Jakarta, Agus Gunawan (S1), 2000; 14. Universitas Ibn Khaldun, Bogor, M Fahmi Ismardiansyah, 2014; 15. Universitas Ibn Khaldun, Bogor, Keis Jury Pribadi, 2014.

Selaku pengajar dalam kegiatan pendidikan dan latihan/diklat yang diselenggarakan Pusdiklat BATAN, hanya 5 kegiatan yaitu; 1. Pelatihan Inspeksi Keselamatan Teknis, 2002; 2. Pelatihan Petugas Proteksi Radiasi, 2002; 3. Workshop on the Development of Organization and Its Procedures for the Construction and Operation of NPP, 1996; 4. Diklat Aspek Neutronik dan Thermohidrolika PLTN, 1994; 5. Latihan Keahlian Thermohidrolika Eksperimental, 1993.

Penghargaan

Atas berbagai prestasi yang diukir lelaki berpenampilan bersahaja ini, negara memberikan penghargaan dalam bentuk; 1. Satya Lancana Karya Satya X dari Presiden RI; 2. Satya Lancana Karya Satya XX, dari Presiden RI; 3. Satya Lancana Karya Satya XXX, dari Presiden RI.

Sebagai seorang pakar nuklir, doktor lulusan Prancis ini menjadi anggota dari beberapa organisasi profesi, antara lain; 1. Himpunan Ahli Perpindahan Kalor, anggota; 2. Masyarakat Nano Indonesia, pengarah 3. Materials Research Society of Indonesia, pengarah; 4. Persatuan Insinyur Indonesia, anggota; 5. Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia(HIMNI), anggota dewan pakar.

Membaca berbagai karya dan kegiatan ilmiah dari Prof Dr Ir Anhar Riza Antariksawan, DEA, tentu membanggakan, karena ada pakar reaktor nuklir Indonesia yang tidak diketahui banyak orang memiliki reputasi internasional. Ia tampil di berbagai negara sebagai ilmuwan sejati dengan jati diri Indonesia.

Sebenarnya, menurut namanya Antariksawan, seharusnya belajar ilmu ruang angkasa yang antara lain untuk memenuhi pesan Bung Karno, agar bangsa Indonesia menguasai ilmu atom dan ilmu ruang angkasa. Tapi itulah jalan hidup yang ditempuh oleh seseorang yang bernama Antariksawan, pilihannya jatuh pada ilmu atom/nuklir yang kemudian menjadi ahli reaktor nuklir.