Pakar Reaktor Nuklir Indonesia (Bagian 1)

REAKTOR adalah tempat berlangsungnya reaksi. Apabila ditinjau dari proses reaksinya, maka ada beberapa jenis reaktor; yaitu reaktor kimia, reaktor bakar tungku dan reaktor nuklir. Reaktor kimia, apabila yang terjadi di dalamnya adalah reaksi kimia, misalnya reaktor yang terpasang pada pabrik pupuk, pabrik kertas, dll.

Reaktor bakar, apabila proses yang terjadi di dalamnya adalah reaksi pembakaran seperti yang terjadi di dalam pabrik baja atau yang digunakan secara tradisional oleh para perajin besi. Sedangkan reaktor nuklir adalah tempat berlangsungnya reaksi nuklir. Berdasarkan fungsinya, reaktor nuklir dapat dibedakan menjadi 2, yaitu; 1. Reaktor penelitian/riset, yaitu reaktor nuklir yang digunakan untuk tujuan penelitian, pengujian bahan, pendidikan/pelatihan dan bisa digunakan juga untuk memproduksi radioisotop. 2. Reaktor daya, yaitu reaktor nuklir yang digunakan untuk menghasilkan daya listrik/pembangkit tenaga listrik.

Saat ini Indonesia telah memiliki 3 reaktor nuklir yang berfungsi sebagai reaktor penelitian/riset, yaitu Reaktor Triga Mark di Bandung, Reaktor Kartini di Yogyakarta dan Reaktor Siwabessy di Serpong. Indonesia belum memiliki reaktor daya berupa PLTN (pembangkit listrik tenaga nuklir) dan sampai saat ini masih terus menjadi wacana selama puluhan tahun. Walaupun sudah ada sinyal kuat dari Pemerintah maupun DPR RI akan kehadiran PLTN. Itu karena pertimbangan-pertimbangan obyektif serta kewajiban untuk melaksanakan komitmen internasional, di mana Indonesia terikat di dalamnya seperti Paris Agreement hasil COP Paris 2015 dan terakhir COP 26 di Glasgow, Inggris 1 Oktober 2021.

Setelah memiliki 3 reaktor nuklir, ada pertanyaan, apakah Indonesia memiliki ahli-ahli reaktor nuklir. Jawabnya ada. Baik yang sudah pensiun maupun yang sedang aktif sebagai PNS, atau sebagai pengajar di perguruan tinggi serta bekerja di luar negeri. Para ahli yang sudah pensiun antara lain Iyos Subki M.Sc, Dr Bakri Arbie, Drs Soekarno Sujudi, Ir Adi Wardojo, Prof Tjipta, Ir Bambang Suprawoto, dll. Sedangkan yang masih aktif sebagai ASN dan pengajar di perguruan tinggi atau kerja di luar negeri antara lain Prof Dr Anhar Antariksawan M.Sc (ORTN), Prof Dr Zaki Su’ud (ITB), Dr M Dhandhang Purwadi (ORTN), DR Geni Rina Sunaryo (ORTN), Dr Sidik Permana (ITB), Dr Andhang Widiharto (UGM), Dr Alexander Agung (UGM), Prof Dr Liem Peng Hong (NAIS-Jepang), Dr Muhhammad Hadid Subki (IAEA-Wina), dll yang tidak bisa penulis sebut satu persatu dan mungkin ada yang keliru.

Reaktor nuklir didukung oleh berbagai ilmu yaitu netronik, termohidrolik, bahan bakar nuklir, <i>reactor safety, nuclear material and chemistry, reactor dynamics & kinetics, instrumentation & control, nuclear fuel cycles, economic of nuclearin power plant<p>, dll. Dari nama-nama para ahli reaktor nuklir yang penulis sebut di atas, ada beberapa nama yang penulis ingin perkenalkan lebih rinci, mulai dari yang sudah pensiun, yang sedang aktif, baik senior maupun junior serta dua figur menonjol yang saat ini berkiprah di luar negeri. Mereka adalah;

1. Dr Ir Mulya Juarsa S.SI, MESC. Putra kelahiran Bogor 8 September 1969 ini lulusan S1 Unpad, Bandung 1996, S2 di Kyoto Universty, Jepang 2003 dan S3 di Universitas Indonesia 2014.

Sekarang menduduki jabatan fungsional peneliti ahli madya di Pusat Riset dan Teknologi Reaktor, Keselamatan dan Keamanan Nuklir (PRTRKKN) pada Organisasi Riset Tenaga Nuklir (ORTN—nama baru dari BATAN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pria ini banyak menghabiskan waktunya dalam kegiatan penelitian di bidang termohidrolika reaktor nuklir sejak 2007 sampai sekarang.

Karya dan penelitian

Karya dan pengalaman penelitian Mulya Juarsa; 1. Studi Perpindahan Kalor Pendidihan pada Celah Sempit, RISTEK (2007-2009); 2. Study on Organic Rankine Cycle base on Solar-Thermal (2012-2014); 3. Development on Organic Ranking Cycle with Evaporator Using Semi-cylinder type Solar Thermal (2014-2015); 4. Experimental and Software Simulation Study on Passive Cooling System for PWR Safety Development (2015-2019) sebagai ketua;

5. Pengembangan Sistem Pendingin Pasif untuk Manajemen Kecelakaan Reaktor Nuklir Menggunakan Teknologi Heat Pipe (2017); 6. Circulation Flow using the Passive System Simulation Test Facility (FASSIP) for the Assessment of Natural Circulation Integral PWR Type SMR IAEA (2017-2020); 7. Pengembangan Sistem Pendingin Pasif untuk Manajemen Kecelakaan Reaktor Nuklir Menggunakan Teknologi Heat Pipe, (2018-2019); 8. Keselamatan PLTN Besar dan SMR (2020); 9. Pengembangan Teknologi Pendingin Pasif Berbasis Fluida Nano bubbles untuk Peningkatan Manajemen Keselamatan PLTN Besar dan SMR (2021-2024).

Selama berkarir di BATAN, Dr Mulya telah memperoleh dana penelitian dari luar BATAN kurang lebih Rp4-5 miliar melalui riset kompetisi yang bersumber dari dana Dikti, Kemenristek dan LPDP Kemenkeu.

Tulisan ilmiah

Pemakalah ilmiah

Karya buku baik ditulis bersama orang lain maupun sendiri, yaitu; 1. Keselamatan Reaktor Nuklir: Kecelakaan Dasar Desain dan Kecelakaan Parah (Anhar R Antariksawan dan Mulya Juarsa) 2017 130 BATAN-Press; 2. The Update on ASEAN and Korean Studies:2013 (bagian buku); 3. The Effect of Gap Size to CCFL in Rectangular Narrow Channel for Double Heated Chase (bagian dari buku) 2013 22 AUN ROK Press; 3. Guidance for Preparing User Requirements Documents for Small And Medium Reactors and Their Application, IAEA-TECDOC-1167, IAEA Vienna, Austria 2000.

Hak kekayaan intelektual

Hak kekayaan intelektual (HKI) dengan hak paten terdaftar diraihnya 2020 melalui tulisan 'Heat Pipe untuk Pengambilan Panas Peluruhan Secara Pasif di Reaktor Nuklir'. Di sisi lain juga meraih penghargaan berupa Satyalancana Karya Satya X Tahun dari Presiden RI pada 2007, dan Satyalancana Karya Satya XX dari Presiden RI 2017. Juga meraih 6th Winner Best Paper Award Atom Indonesia BATAN 2016, 4th Winner Best Paper Award Atom Indonesia BATAN 2014, serta 1th Winner Best Paper Award Atom Indonesia BATAN 2010. Mulya sebagai ahli reaktor nuklir spesialisasinya adalah bidang thermal-hydraulics reactor, heat transfer, fluid mechanics dan two-phase flow.

Tulisan tersebut sudah menjadi hak paten yang terdaftar sejak 15 Januari 2020 dengan nomor permohonan P00202000379 dan nomor pengumuman 2021/PID/06674. Penghargaan lain yang diraih Mulya adalah sebagai First Winner of Atom Indonesia Best Paper Award 2010, dalam upaya BATAN melakukan inovasi pada pengembangan teknologi pendingin PLTN dengan sistem pendingin pasif, straight-heat pipe technology dan nano bubbles technology pada reaktor jenis besar PWR dan BWR, termasuk reaktor skala kecil, SMR (small modular reactor).

2. Dr Ir Mohammad Dhandhang Purwadi MT

Ahli reaktor ini lahir di Yogyakarta, 2 Januari 1963. Pendidikan tingginya tercatat S3 Teknik Nuklir di Hokkaido University, Jepang 1997. Kemudian S2 Teknik Nuklir Hokkaido University, Jepang 1993, dan S1 Teknik Nuklir Universitas Gadjah Mada 1987.



Karir sebagai ASN

Dimulai dengan pangkat Pengatur Tingkat I, golongan II/d pada 1-3 1986. Sekarang jabatan fungsionalnya sebagai Perekayasa Ahli Utama. Dalam perjalanan karirnya menduduki berbagai jabatan; 1. Plt Kepala Pusat Riset dan Teknologi Reaktor, Keselamatan dan Keamanan Nuklir Keselamatan Reaktor, 14-9-2021; 2. Kepala Kantor Pusat Riset dan Teknologi Reaktor, Keselamatan dan Keamanan Nuklir Keselamatan Reaktor, 8-9-2021; 3. Kepala Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor 2-1-2020 ; 4. Kepala Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir, 1-3-2017; 5. Kepala Bidang Mekanik, Struktur dan Proses, 21-1-2014; 6. Kepala Bidang Diseminasi. 25-2-2013; 7. Kepala Bidang Pengembangan Reaktor 21-2-2006.

Riwayat pelatihan

Karya tulis ilmiah

Kegiatan kerekayasaan

Penghargaan/tanda jasa

Atas prestasi dan jasanya dalam pengabdian sebagai ANS, negara memberikan penghargaan kepada suami dari Ir Sylva Rijanti ini; 1. Satyalancana Karya Satya XXX Tahun 34/TK/TAHUN 2016, Indonesia; 2. Satyalancana Karya Satya XX Tahun 033/TK/TAHUN 2006, Indonesia; 3. Satyalancana Karya Satya X Tahun 058/TK/TAHUN 1998, Indonesia.

Inilah perkenalan pertama atas dua ahli reaktor nuklir Indonesia dengan berbagai kegiatan dan karya ilmiahnya yang mereka lakukan. Hal ini sangat berguna bagi perkembangan iptek nuklir serta pemanfaatannya bagi pembangunan bangsa.