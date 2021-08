Arti Kematian 100 Ribu

HALAMAN muka Media Indonesia edisi 5 Agustus 2021 menampilkan satu halaman berwarna hitam. Hanya ada satu batu nisan di bagian bawah bertuliskan: ‘Kasus kematian pasien covid-19 di Indonesia melampaui 100.000 nyawa’. Angka 100 ribu tentu bukan sekadar sebuah bilangan angka. Itu jumlah yang sangat besar. Kita kehilangan 100 ribu warga yang sebenarnya sangat dibutuhkan Indonesia untuk menatap masa depan yang lebih baik.

Kita memang harus merasa kehilangan meski hanya satu warga yang harus meninggal karena covid-19. Apalagi jika orang itu ada pada usia yang masih produktif. Berapa banyak investasi yang sudah kita keluarkan untuk mempersiapkan orang itu menjadi motor penggerak pembangunan. Semua ini harus menghardik kesadaran kita bersama tentang bahayanya ancaman pandemi covid-19. Kalau semua diminta menjaga diri, membatasi pergerakan, dan bahkan keluar rumah, semua itu bukan dimaksudkan untuk membatasi kebebasan.

Pemerintah setiap minggu terpaksa melakukan pembatasan kegiatan masyarakat karena kita tidak ingin lebih banyak warga bangsa ini yang harus menjadi korban keganasan covid-19. Kita ingin putra-putra terbaik bangsa bisa selamat agar ketika pandemi berakhir kita mempunyai kemampuan untuk segera bangkit kembali.

Kehilangan orang-orang yang kita cintai semakin sering terjadi. Itu tentunya menjadi beban tersendiri terutama bagi keluarga. Semakin banyak orang yang harus kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Tidak sedikit anak-anak yang menjadi yatim piatu.

Pandemi covid-19 tidak hanya memberikan dampak yang luar biasa kepada kesehatan dan perekonomian. Yang tidak boleh kita lupakan ialah dampak sosial yang diakibatkan, terutama kepada anak-anak yang kehilangan figur orangtuanya. Padahal, mereka membutuhkan sentuhan orangtua untuk menapaki perjalanan ke depan.

Cinta kasih

Satu yang harus menjadi perhatian kita ialah generasi yang kehilangan cinta kasih. Pelukan ibu dan kasih sayang seorang ayah menjadi bagian yang sangat penting dalam pembentukan karakter anak.

Hasil studi yang dilaporkan The Lancet menyebutkan hingga akhir April 2021, sedikitnya dua juta anak di dunia terdampak pandemi covid-19, baik karena harus kehilangan orangtua maupun kakek nenek yang merawatnya. Negara-negara yang anak-anaknya paling menderita karena pandemi covid-19 ialah Peru (1 anak per 100 anak, total 98.975 anak), Afsel (5 anak per 1.000, total 94.625 anak), Meksiko (3 per 1.000, total 141.132 anak), Brasil (2 per 1.000, total 130.363 anak), Kolombia (2 per 1.000, total 33.293 anak), Iran (>1 per 1.000, total 40.996 anak), AS (>1 per 1.000, total 113.708 anak), dan Rusia (1 per 1.000, total 29.724 anak).

Dengan jumlah anak yatim piatu yang meningkat menjadi dua kali lipat pada pertengahan 2021 jika dibandingkan dengan 2020 menjadi pertanyaan bagaimana masa depan mereka? Harus ada upaya khusus untuk mencegah jangan sampai mereka menjadi generasi yang hilang.

Untuk itu, setiap negara diusulkan segera melakukan pendataan agar bisa dipetakan secara pasti berapa jumlah anak yang terkena akibat langsung oleh pandemi covid-19. Jumlah data yang pasti akan memudahkan negara untuk melakukan upaya penanganannya.

Charles Nelson, seorang profesor dari Universitas Harvard, mengingatkan pentingnya hadir organisasi yang merawat anak-anak yang harus kehilangan orangtua mereka. Ini penting untuk perkembangan otak sang anak sehingga masa depannya bisa diselamatkan.

Rumah-rumah yatim piatu perlu dibangun bukan sekadar untuk membuat mereka bisa bertahan hidup. Harus ada model penanganan khusus yang membuat sang anak tidak sampai kehilangan rasa kasih sayang yang dibutuhkan untuk menyertai pertumbuhannya.

Bahkan, negara harus memikirkan pendidikan dari anak-anak korban pandemi covid-19. Mereka harus bisa dijaga harapannya, tumbuh dalam lingkungan yang penuh kegembiraan dan keceriaan, serta tidak tenggelam dalam kesedihan dan kemuraman masa depannya.

Inisiatif baru

Kita pantas mengapresiasi langkah yang dilakukan Ainun Najib dan kawan-kawan untuk membuat gerakan Kawal Masa Depan. Ketika berbicara dalam webinar Anak Muda Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh yang diselenggarakan KBRI Singapura pada Rabu (4/8), Ainun Najib mengatakan bahwa ia terpanggil menghindarkan anak-anak korban pandemi covid-19 kehilangan masa depannya.

Seperti gerakan Kawal Pemilu dan Kawal Covid-19, gerakan Kawal Masa Depan Ainun Najib ini harus dibantu seluruh lapisan masyarakat. Menurut Ainun, itu bisa dimulai dengan melaporkan tetangga di sekitar rumah kita yang menjadi yatim piatu. Dari data yang dikumpulkan, dari seluruh Indonesia, bisa kita ketahui jumlah anak yang perlu kita selamatkan dan di mana lokasi mereka berada.

Selanjutnya, langkah yang dipersiapkan Ainun dibagi tiga kelompok. Pertama, mengajak seluruh komponen masyarakat untuk mengumpulkan donasi. Uang yang terkumpul akan dipakai untuk membiayai sekolah anak-anak yang kini harus menjadi sebatang kara.

Kedua, Gerakan Kawal Masa Depan, ialah mempersiapkan program mentoring. Semua anggota masyarakat yang punya keahlian khusus diajak menjadi semacam ‘orangtua asuh’. Mereka diminta mendampingi sang anak dengan mentransfer keterampilan sampai anak berhasil.

Ketiga, membentuk modal ventura yang bisa memberikan keterampilan, pekerjaan, bahkan melahirkan perusahaan rintisan (startup) baru. Ainun Najib terinspirasi entrepreneur teknologi, Austen Allred, yang membangun Lambda School di Utah, AS.

Allred sendiri terinspirasi konsep ahli ekonomi Milton Friedman pada 1950-an dengan apa yang dinamakan human capital contract. Anak-anak yang ingin menempuh pendidikan tidak harus membayar uang sekolah. Ia baru mencicil biaya sekolah ketika kelak sudah bekerja.

Kegiatan yang Allred lakukan sejak Juli 2017 dimulai dengan mengajak anak-anak yang tidak mempunyai biaya sekolah untuk belajar coding. Ia percaya semua orang bisa menjadi coder sepanjang mereka mau mengerjakannya. Terbukti banyak orang yang kemudian sukses setelah mengikuti pendidikan yang dilakukan secara online di Lambda School. Bahkan, mereka mampu membayar biaya sekolahnya sebesar US$30 ribu karena hanya dipotong 17% dari gaji yang diperolehnya.

Ainun Najib percaya model ‘gratis bayar sekolah sampai mendapat pekerjaan’ bisa menjadi salah satu solusi untuk mencegah jangan sampai anak-anak korban pandemi covid-19 kehilangan masa depan. Social entrepreneurship perlu dikembangkan karena tidak mungkin hanya mengandalkan negara untuk memecahkan masalah ini. Saat ini saja perhatian pemerintah lebih terfokus penanganan kesehatan dan ekonomi.

Kita tidak boleh membiarkan persoalan sosial akibat pandemi covid-19 meledak kemudian. Apalagi kehidupan ini akan terus berjalan dan kita tidak bisa menunggu anak-anak korban covid-19 ini baru kita pikirkan setelah pandemi kelak berakhir. Sementara itu, kita tidak pernah bisa memperkirakan kapan pandemi ini akan berakhir.

Sekjen PBB Kofi Annan pada 2000 pernah melontarkan gagasan pembentukan global compact untuk menangani tantangan global di masa mendatang. Kofi Annan berpandangan semua tantangan yang ada tidak mungkin hanya diselesaikan pada level negara. Harus ada kontribusi dari pemangku kepentingan yang lain.

Kerja sama tiga sektor menjadi kunci menjawab tantangan masa depan. Negara, dunia usaha, dan masyarakat madani harus membangun sikap saling percaya, saling mengerti, dan menghormati demi terciptanya langkah bersama menghadapi tantangan masa depan. Tantangan nyata yang kita hadapi sekarang ini bagaimana menjawab persoalan kesehatan, ekonomi, dan sosial akibat pandemi covid-19.