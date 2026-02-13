Pelari Kalcer Merapat! Tiket JCO Run 2026 Diskon 10 Persen, Cuma Buat yang Gercep

BRI menghadirkan promo diskon 10% tiket JCO Run 2026 lewat fitur Lifestyle BRImo.(Dok. BRI Marcom)

Event lari masih menjadi salah satu kegiatan olahraga yang diminati masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Sejumlah laporan menunjukkan tren olahraga yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Laporan Populix bertajuk Understanding Indonesia's Sports Trends mengungkap 94% milenial dan Gen Z di Indonesia rutin berolahraga. Sementara itu, Year In Sport dari Strava mencatat adanya perubahan pola aktivitas sosial, di mana partisipasi dalam klub lari meningkat 59% dibanding tahun sebelumnya, berdasarkan data 135 juta pengguna di 190 negara.

Salah satu event lari yang akan kembali digelar adalah JCO Run 2026. Ajang tersebut dijadwalkan berlangsung di ICE BSD, Tangerang pada 30 Agustus 2026.

Bagi masyarakat yang ingin mengikuti JCO Run 2026, kini tersedia promo pembelian tiket melalui aplikasi BRImo. Melalui fitur Lifestyle di BRImo, BRI menghadirkan Promo Spesial JCO Run berupa potongan harga 10% untuk pembelian tiket kategori 5K Single dan 10K Single.

Promo ini terbatas untuk 100 pembeli pertama. Program berlaku hingga 28 Februari 2025.

Melalui fitur Lifestyle di BRImo, pengguna dapat membeli tiket event olahraga secara digital tanpa perlu berpindah aplikasi. Proses transaksi dilakukan langsung melalui satu aplikasi, dengan sistem pembayaran yang cepat dan praktis.

BRI menyebut promo ini merupakan bagian dari upaya memperkuat dukungan terhadap gaya hidup aktif dan sehat melalui layanan digital banking. Selain menawarkan kemudahan transaksi, BRImo juga dihadirkan sebagai solusi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan finansial sekaligus aktivitas lifestyle.

Informasi lebih lanjut mengenai promo dapat diakses melalui bbri.id/jcorun26. Pengunjung juga dapat mengunjungi Booth BRI untuk mendapatkan informasi serta promo lainnya terkait event tersebut. (RO/Z-10)