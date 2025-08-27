Hotel Neo+ Airport Jakarta Sukses Gelar Turnamen Mobile Legends Bersama 25 Tim Esports

Headline
HOTEL Neo+ Airport Jakarta berhasil menyelenggarakan Turnamen Mobile Legends yang diikuti lebih dari 25 tim esports. Kompetisi ini berlangsung berkat kerja sama dengan 3Ae Organizer, penyelenggara esports profesional, serta dukungan penuh dari sponsor utama, Balihai dan Priskila.
Turnamen yang digelar di area hotel ini menghadirkan atmosfer kompetitif sekaligus meriah, dengan puluhan tim amatir dan semi-profesional bersaing memperebutkan gelar juara. Antusiasme penonton dan komunitas gamer terlihat jelas sejak babak awal hingga pertandingan final.
“Turnamen Mobile Legends ini bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga wadah untuk mempererat kebersamaan komunitas gamer, sekaligus menghadirkan pengalaman berbeda bagi para tamu hotel,” ungkap Fitria Rustam, Hotel Manager Neo+ Airport Jakarta.
Kolaborasi dengan 3Ae Organizer esports memastikan jalannya turnamen berlangsung profesional, mulai dari sistem pertandingan, perangkat pendukung, hingga pengelolaan acara. Dukungan dari Balihai dan Priskila semakin menambah semarak dengan hadirnya berbagai aktivitas dan promosi menarik selama kompetisi berlangsung.
Selain itu, Neo+ Airport Jakarta juga menyiapkan hadiah menarik bagi para pemenang turnamen, mulai dari uang tunai, merchandise eksklusif, hingga voucher menginap di hotel. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri yang semakin memotivasi peserta untuk menunjukkan performa terbaiknya di setiap pertandingan.
Dengan menggelar turnamen ini, Neo+ Airport Jakarta tidak hanya memperkuat posisinya sebagai hotel transit modern di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, tetapi juga membuktikan diri sebagai ruang kolaborasi lintas industri dari hospitality, hiburan, hingga esports.
Ajang ini diharapkan dapat menjadi kegiatan rutin yang mendukung perkembangan industri esports Indonesia, sekaligus memberikan pengalaman berbeda bagi para tamu dan komunitas sekitar. (RO/Z-2)
