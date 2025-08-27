Kunci Kesuksesan The Professor, Kerja Keras dan Terus Bermimpi

Legenda streetball dunia, The Professor (kiri)(MI/Iko Amraeny)

GRAYSON Boucher atau yang dikenal dengan nama The Professor adalah legenda streetball dunia. Lahir pada 10 Juni 1984 di Keizer, Oregon, Amerika Serikat (AS), Boucher sudah menyukai olahraga tersebut sejak berusia 3 tahun.

Pada 2003, Boucher sering menyaksikan Mixtape Tour AND1 di Portland. Dan ia mencoba mengikuti tour itu dan berhasil bergabung dalam tim AND1 berkeliling dunia dan bermain streetball.

Terus Menginspirasi

Dalam press conference merek global Anta, The Professor membagikan inspirasi kepada seluruh anak muda di dunia streetball maupun bidang olahraga lainnya.

Baca juga : Harlem Globetrotters akan Tampil di Indonesia dalam Tur Asia 2025

Ia membagikan inspirasi yang memang sudah menjadi jejak hidupnya sebagai seorang streetball. Ia menekuni streetball karena saat masih muda ia masih menggebu-gebu dan termotivasi untuk menjalaninya.

Menurutnya, menginspirasi anak muda dan memberikan dampak baik, akan membuat mereka tersenyum dan terinspirasi.

"That's always been my goal," ucap The Professor, Selasa (26/8).

Baca juga : Impact 3×3 Challenge 2025 Resmi Ditutup, Sidoarjo Magnet Baru Basket Nasional

Ia ingin anak-anak muda merasakan apa yang ia rasakan ketika muda seperti menonton, mencoba, bekerja keras dan latihan dengan giat.

Sekaligus mengingat euphoria saat itu dan mengenang di saat ia bertemu teman-temannya bermain bola basket. Menurutnya, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada mampu memberikan pengalaman itu kepada anak-anak di zaman sekarang.

"That last impression it was all me is no greater joy than I give that to a kid nowadays," ucap The Professor.

Latihan Tanpa Henti

Salah satu kunci kesuksesan dan pencapaiannya dalam dunia bola basket maupun streetball ialah terus berlatih.

Latihan intensif selama 3 kali dalam seminggu, melakukan kardio, dan menyewa Personal Trainer (PT) 2 kali dalam seminggu. Tidak kenal hari libur, The Professor tetap latihan di akhir pekan bersama pelatih kebugaran sebanyak tiga latihan dan dua latihan bersama pelatih bola. Itu semua untuk meningkatkan level kemampuannya di bidang streetball.

"Aktivitas saya dalam sepekan sangat sibuk namun saya merasa ini adalah cara untuk naik ke level yang lebih tinggi," ujarnya.

Tidak hanya menekuni streetball, sekarang Boucher rajin membuat konten terkait streetball di youtube dan instagram pribadinya.

Di dalam konten tersebut, ia sering ikut bermain bersama orang-orang di lapangan basket dan mengajarinya. In membuat dirinya sangat ramah dan juga sangat disiplin waktu yang menjadi salah satu kunci kesuksesan seorang streetball.

Berusaha Keras dan Terus Bermimpi

Ia menekankan pentingnya memiliki visi dan impian yang besar bagi anak-anak yang bercita-cita di dunia olahraga.

Menurutnya, seseorang tidak pernah dapat memprediksi peluang apa yang dapat diberikan oleh permainan bola basket.

Ia mengatakan bahwa bola basket bukan hanya tentang menjadi atlet profesional, mengingat kurang dari 1% pemain yang berhasil mencapai level tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa olahraga ini dapat berfungsi sebagai wadah sekaligus platform yang sangat berharga untuk membawamu menjelajahi dunia.

Dengan usaha tersebut akan membawa kalian bertemu banyak orang penting dan berpengaruh yang dapat membantu kalian. Ia menambahkan bahwa saat ini terdapat sangat banyak peluang pekerjaan di dalam industri bola basket, yang dinilainya semakin kompetitif.

Ia berpesan kepada kita semua, "Bermimpi besarlah dan berusaha keras. Kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi." (Z-1)