Roger Federer Resmi Masuk Daftar Atlet Miliarder Dunia

Forbes melaporkan Roger Federer menjadi petenis dengan penghasilan tertinggi. Ia memiliki kekayaan bersih sekitar US$1,1 miliar. (Instagram)

LEGENDA tenis Roger Federer resmi bergabung dalam jajaran elite atlet miliarder dunia. Menurut laporan terbaru Forbes, mantan petenis asal Swiss itu kini memiliki kekayaan bersih sekitar US$1,1 miliar (sekitar Rp16,7 triliun).

Kekayaan Federer banyak didorong kepemilikan saham minoritasnya di On, merek sepatu dan pakaian olahraga asal Swiss. Meski sudah pensiun sejak 2022, namanya tetap menjadi ikon olahraga global.

Selama 16 tahun berturut-turut, Federer tercatat sebagai petenis dengan penghasilan tertinggi. Uniknya, sebagian besar kekayaannya bukan berasal dari hadiah turnamen, melainkan dari kontrak sponsor dan bisnis di luar lapangan. Pada 2020, misalnya, Federer meraup US$106,3 juta sebelum pajak, menjadikannya atlet dengan penghasilan tertinggi di dunia saat itu.

Federer menjadi petenis kedua yang menyandang status miliarder setelah Ion Tiriac. Tiriac ialah mantan juara ganda putra Prancis Terbuka 1970 yang kemudian sukses sebagai investor.

Selain Federer dan Tiriac, nama-nama besar lain yang berada di daftar atlet miliarder adalah legenda basket Michael Jordan, Magic Johnson, LeBron James, mantan pemain Milwaukee Bucks Junior Bridgeman, serta pegolf Tiger Woods. Dari daftar itu, hanya Woods dan James yang masih aktif berkompetisi.

Petenis Berpendapatan Tertinggi

Di sisi lain, Forbes juga merilis daftar petenis dengan pendapatan tertinggi dalam 12 bulan terakhir. Carlos Alcaraz menempati posisi teratas untuk tahun kedua berturut-turut dengan penghasilan US$48,3 juta, disusul petenis nomor satu dunia asal Italia, Jannik Sinner, yang mengantongi US$47,3 juta.

Sinner bahkan mencatatkan pendapatan langsung dari tenis sebesar US$20,3 juta, angka ketiga tertinggi sepanjang sejarah catatan Forbes. Hanya Novak Djokovic yang pernah meraup lebih banyak dari hadiah turnamen dalam setahun (2016 dan 2019).

Sementara itu, bintang muda Amerika Serikat Coco Gauff berada di urutan ketiga dengan total penghasilan US$37,2 juta, menjadikannya atlet perempuan dengan pendapatan tertinggi tahun ini.

Menariknya, untuk pertama kalinya sejak 2010, tiga besar atlet tenis dengan penghasilan tertinggi semuanya berusia di bawah 30 tahun. Secara keseluruhan, 10 petenis teratas menghasilkan total US$285 juta, naik 16% dari tahun lalu, meski masih di bawah rekor US$343 juta pada 2020. (CNN/Z-2)