Seraf Naro Siregar Raih Medali Perak Wushu World Games 2025

Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
ATLET wushu Indonesia Seraf Naro Siregar meraih medali perak dari nomor kombinasi changquan-daoshu-gunshu putra di ajang The
World Games 2025 di Chengdu, Tiongkok, Sabtu (9/8) malam WIB.
Berdasarkan laman resmi The World Games di Jakarta, dikutip Minggu (10/8), Seraf membukukan total 29,283 poin atau terpaut 0,11 poin dari atlet tuan rumah, Gao Jiushang, yang meraih 29,393 poin.
Medali perunggu direbut Lim Jowen dari Singapura yang mengumpulkan total 29,239 poin.
Dari sektor putri, Geraldine Patricia terpaksa menempati peringkat keempat dan tidak membawa pulang medali setelah mengumpulkan total 28,995 poin dari nomor kombinasi changquan-jianshu-qiangshu.
Dia kalah bersaing dengan tiga wakil lain yang meraih emas, perak, dan perunggu, yakni Hui Yu Lydia Sham asal Hong Kong (29,260 poin), Pui Yee Pang dari Malaysia (29,189 poin), dan atlet Jepang Nanoha Kida (29,116 poin).
Indonesia menurunkan empat atlet wushu pada The World Games 2025, yaitu Seraf Naro, Patricia Geraldine, Tasya Ayu Puspa Dewi (nomor nandao dalam kombinasi nanquan-nandao), dan Bintang Reindra Nada Guitara (sanda kelas 56kg putra).
Di ajang World Games di Birmingham, Amerika Serikat pada 2022, wushu menyumbangkan satu emas melalui Edgar Xavier Marvelo pada taolo-changquan putra.
Nandhira Mauriskha menyumbangkan perak melalui taolu-changquan putri dan Harris Horatius dari taolu nanquan-nangun kombinasi putra.
Indonesia juga berpartisipasi dalam cabang canoe (dragon boat), duathlon, kickboxing, dan panjat tebing. (Ant/Z-1)
Jakarta Martial Arts Extravaganza (JMAE) 2025, festival pertandingan dan atraksi dari tiga cabang olahraga, yaitu Wushu, Muay Thai, dan Pencak Silat akan digelar pada 30 April hingga 4 Mei.
Salah satu kejuaraan internasional yang akan diikuti, ialah Kejuaraan Dunia Junior Wushu di Brunei Darussalam.
Harris Horatius menorehkan satu medali emas di nomor nandao pada pada Kejuaraan Dunia Wushu 2023 Amerika Serikat.
ASIAN Games ke-19 Hangzhou 2022 diselenggarakan pada 23 September hingga 8 Oktober 2023 di Tiongkok. Berikut adalah jadwal dan hasil klasemen Asian Games 2022.
Atlet asal Kabupaten Semarang itu takluk dari atlet Iran Samiroumi Elaheh Mansoryan pada semifinal kelas 52 kilogram putri, Rabu (27/9), namun tetap berhak mendapatkan medali perunggu.
ATLET Seraf Naro Siregar meraih medali perunggu Asian Games 2022 dari nomor daoshu (pedang) dan gunshu (tongkat). Ini merupakan debutnya di ajang Asian Games.
