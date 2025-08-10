Seraf Naro Siregar Raih Medali Perak Wushu World Games 2025

Atlet wushu Indonesia Seraf Naro Siregar, beraksi di nomor kombinasi changquan-daoshu-gunshu putra di ajang The World Games 2025, di Chengdu, Tiongkok, Sabtu (9/8/2025).(ANTARA/HO-Xinhua)

ATLET wushu Indonesia Seraf Naro Siregar meraih medali perak dari nomor kombinasi changquan-daoshu-gunshu putra di ajang The

World Games 2025 di Chengdu, Tiongkok, Sabtu (9/8) malam WIB.

Berdasarkan laman resmi The World Games di Jakarta, dikutip Minggu (10/8), Seraf membukukan total 29,283 poin atau terpaut 0,11 poin dari atlet tuan rumah, Gao Jiushang, yang meraih 29,393 poin.

Medali perunggu direbut Lim Jowen dari Singapura yang mengumpulkan total 29,239 poin.

Baca juga : Seraf Naro Siregar Persembahkan Medali Ketiga Wushu di Asian Games

Dari sektor putri, Geraldine Patricia terpaksa menempati peringkat keempat dan tidak membawa pulang medali setelah mengumpulkan total 28,995 poin dari nomor kombinasi changquan-jianshu-qiangshu.

Dia kalah bersaing dengan tiga wakil lain yang meraih emas, perak, dan perunggu, yakni Hui Yu Lydia Sham asal Hong Kong (29,260 poin), Pui Yee Pang dari Malaysia (29,189 poin), dan atlet Jepang Nanoha Kida (29,116 poin).

Indonesia menurunkan empat atlet wushu pada The World Games 2025, yaitu Seraf Naro, Patricia Geraldine, Tasya Ayu Puspa Dewi (nomor nandao dalam kombinasi nanquan-nandao), dan Bintang Reindra Nada Guitara (sanda kelas 56kg putra).

Baca juga : Indonesia Peringkat Ketiga di World Games Wushu

Di ajang World Games di Birmingham, Amerika Serikat pada 2022, wushu menyumbangkan satu emas melalui Edgar Xavier Marvelo pada taolo-changquan putra.

Nandhira Mauriskha menyumbangkan perak melalui taolu-changquan putri dan Harris Horatius dari taolu nanquan-nangun kombinasi putra.

Indonesia juga berpartisipasi dalam cabang canoe (dragon boat), duathlon, kickboxing, dan panjat tebing. (Ant/Z-1)