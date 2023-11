Basket Putri SMAN 70 Juarai DBL Jakarta Series 2023

FINAL kompetisi basket DBL DKI Jakarta Series 2023 di sektor putri mempertemukan SMA Jubilee Jakarta menghadapi SMAN 70 Jakarta menciptakan sejarah. Torehan cemerlang dicatatkan SMAN 70 yang sukses keluar sebagai juara tiga kali beruntun liga pelajar SMA tersebut. Pada pertandingan final yang berlangsung di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Jumat (17/11), SMAN 70 mengukir kemenangan 54-43. Gelar kali ini menjadi yang ketiga berturut-turut alias three peat bagi tim berjuluk Seventy itu. Seventy turut mengukir sejarah menjadi sekolah pertama yang juara tiga kali beruntun. Baca juga : Aroma Revans dan Keseruan Tersaji pada Final DBL DKI Jakarta Series di Indonesia Arena Partai pamungkas di sektor putri itu merupakan final ulangan edisi tahun lalu. Seventy pada saat itu juga berhasil sabet gelar juara. Baca juga : Presale Periode Pertama Tiket Final DBL Seri DKI Jakarta Nyaris Sold Out Pemain SMAN 70 Keira Ammabel Hadinoto tak menyangka akhirnya sukses menyabet gelar beruntun tiga kali. Terlebih, edisi tahun ini final digelar di arena indoor termegah di Tanah Air yang sebelumnya menjadi tempat perhelatan Piala Dunia FIBA. "Sangat tidak menyangka bisa three-peat di Indonesia Arena. Kami punya kemampuan masing-masing yang kami keluarkan secara maksimal di final, kami bersyukur bisa juara lagi," tutur Keira yang terpilih sebagai MVP. Keira mempin torehan skor mencetak 14 poin, 5 rebound, 7 asis, dan 5 steal bagi Seventy disusul Asyhila Ramadhani Putri dengan 12 poin dan 4 rebound. Dari kubu Jubilee, Makayla Pradanitya Jati mengemas 10 poin. "Ini pertama kalinya (SMAN) 70 bisa dapat three peat. Apresiasi sejali sama anak-anak mau mengikuti semua instruksi," kata pelatih SMA 70, Paul Mario Watulingas. "Mereka sebagai pelajar banyak berkorban. Banyak yang melewatkan jam pelajaran dan itu sangat berat buat mereka. Tetapi para pemain mau melakukanya dan bisa mencapai three peat ini," imbuhnya. Final DBL tersebut juga untuk kali pertama digelar di Indonesia Arena. Stadion nyaris penuh dengan 12 ribu tiket yang dijual ludes. CEO DBL Indonesia Azrul Ananda mengapresiasi animo yang tinggi. "Tahun 2004 kami memulai DBL waktu itu tidak ada yang percaya kompetisi SMA bisa menjadi sesuatu yang heboh. Di Indonesia Arena, adik-adik SMA bisa menunjukkan bahwa tim basket SMA bisa menjadi sesuatu yang seperti ini," ucapnya. Menpora Dito Ariotedjo yang turut hadir juga mengapresiasi tinggi. Dia berpesan agar tahun depan para tim pemenang series se-Indonesia bisa turut tampil di Indonesia Arena. "Tantanganya untuk tahun depan saya harap bisa membawa semua pemenang series bertanding di sini. Supaya pemain basket di seluruh sekolah se-Indonesia merasakan venue kelas dunia dan punya mimpi yang tinggi," ucap Menpora. Adapun final di sektor putra tim SMA Bukit Sion menghadapi juara bertahan SMA Jubilee Jakarta. (Z-8)

