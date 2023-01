Tembus Perempat Final India Terbuka, Fajar/Rian belum Terkalahkan

GANDA putra nomor satu dunia Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto belum terkalahkan sepanjang musim 2023. Fajar/Rian mampu menjaga konsistensi penampilan dan melaju ke perempat final India Terbuka 2023.

Bertanding pada babak kedua ajang BWF World Tour Super 750 yang dihelat di KD Jadhav Indoor Hall, New Delhi, Kamis (19/1). Fajar/Rian tampil solid. Mereka menang atas rekan senegara Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana dua gim langsung 21-17 dan 21-18.

Kemenangan ini tercatat menjadi yang ketujuh berturut-turut diraih Fajar/Rian, Pekan lalu mereka berhasil keluar sebagai juara di turnamen Malaysia Terbuka 2023.

"Kami sudah sama-sama tahu kelebihan dan kekurangan lawan karena kami selalu latihan bareng. Cuma hari ini kami bisa unggul karena strategi berjalan baik," ujar Fajar terkait kemenangannya dalam keterangan resmi PBSI, Kamis (19/1).

"Tadi strateginya, kami lebih berani dalam permainan bola depan. Dengan begitu, pasti lawan akan lebih banyak mengangkat shuttlecock dan Rian akan lebih mudah bertindak sebagai eksekutor. Dan pola permainan ini berjalan baik," tambah Fajar.

Baca juga: Fajar/Rian Bertemu bagas/Fikri di Putaran Kedua India Terbuka

Menurut Rian, selain strategi yang pas, dirinya juga sudah bisa beradaptasi lebih baik dengan udara dingin di New Delhi. Dia merasa udara pada pertandingan hari ini tidak sedingin di pertarungan sebelumnya.

"Udara tetap dingin, tetapi rasanya tidak sedingin seperti kemarin. Kami sudah lebih baik dalam hal beradaptasi dengan udara yang dingin ini," ujar Rian.

Dengan kemenangan ini, selanjutnya Fajar/Rian bakal menghadapi pasangan asal Jerman Mark Lamsfuss/Marvin Seidel. Itu bakal menjadi pertemuan ulang mereka di putaran kedua Malaysia Terbuka pekan lalu.

Meski secara peringkat, Fajar/Rian jelas jauh lebih diunggulakan untuk merebut tiket empat besar namun mereka tak ingin jemawa. Pasangan yang mendapat predikat Most Improved Player of The Year BWF tahun lalu itu menyatakan bakal berjuang habis-habisan untuk pertandingan besok.

"Untuk laga besok kami harus lebih siap dalam menerapkan strategi. Melawan wakil Jerman itu juga tidak mudah. Kami harus siap berjuang alot seperti saat bertemu mereka di Malaysia Open lalu," tegas Fajar. (PBSI/OL-5)