Pertama ke Bandung, Jorge Lorenzo Makan Malam bersama Fans di Aston Pasteur Hotel

SIAPA yang tidak kenal dengan Legenda Moto GP berjuluk X-Fuera atau yang berarti memutar di luar. Dia ialah Jorge Lorenzo. Penyandang status 5 kali juara dunia balap motor asal Spanyol ini untuk pertama kalinya menginjakan kaki di Kota Bandung.

Ia berada di Aston Pasteur Hotel. Tidak mau melewatkan momen yang sangat bersejarah ini, Aston Pasteur Hotel membuat Exclusive Dinner with Lorenzo yang digelar pada 7 Desember 2022 di Kambera Restaurant pada pukul 18.00 WIB.

Dengan membayar Rp499.000 net per orang, fans Lorenzo bisa mendapatkan tanda tangan eksklusif dan juga foto bersama. Aston juga menyediakan menu all you can eat mulai dari beef maranggi, lamb lag with curry sauce, short plate, smoke crab, dan masih banyak menu lainnya.

Antusias para fans dari Lorenzo ini sangat terasa sekali. Banyak dari para fans yang membawa atribut seperti die cast motor yang dipakai oleh Lorenzo saat balapan, helm, buku, bendera Spanyol, aksesoris motor dan yang lebih menariknya ada salah satu fansnya yang meminta tanda tangan di dalam skripsinya.

Lorenzo mengaku sangat senang berada di Kota Bandung. "Kota ini sangat cantik, bagus dan sejuk," ungkapnya.

Tujuan utama kedatangan Lorenzo ke Kota Bandung selain menghadiri acara Dinner with Lorenzo, dia juga mencari jam tangan sebagai koleksi. Saat ini, Lorenzo menjadi kolektor jam tangan mewah.

“Dengan sangat bangga kita membawa legenda Moto GP kelas dunia untuk pertama kali ke Aston Pasteur Hotel juga ke Kota Bandung," ungkap Yogie Fauzi Rizal, Marketing Communication Officer Aston Pasteur.



Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Whatsap di 0821-1129-7922 atau ikuti akun media sosial @AstonPasteur. (N-2)