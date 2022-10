Turnamen Golf Berhadiah Kasur yang Ada di Tengah Lapangan

ADA satu set kasur dan ranjang Spring Air seharga Rp50 juta di tengah lapangan golf di Imperial Klub Golf, Lippo Village, Tangerang. Dalam ajang turnamen golf yang diselenggarakan oleh Jakarta Hotels Association pada Kamis (20/10), ada kontes Nearest to the Bed untuk memenangkan satu set kasur dan ranjang tersebut bagi peserta turnamen.

Namun, pemenangnya mesti berhasil mendaratkan bola golf di hole 4 ke kasur dan ranjang yang diletakkan di tengah fairway berupa pulau yang dikelilingi air itu. Turnamen itu diikuti oleh 105 eksekutif hotel top anggota Jakarta Hotels Association (JHA) dan mitra-mitranya.

JHA beranggotan 40 hotel bintang 4 dan bintang 5 di Jakarta, antara lain Hotel Indonesia Kempinski, Fairmont, The Ritz Carlton, Park Hyatt, Grand Hyatt, Four Seasons, Mandarin Oriental, Shangri-la, Intercontinental, Raffles, Westin, Pullman Central Park, Pullman Thamrin, Dpuble-Tree Hilton, JS Luwansa, Ayana Midplaza, Gran Melia, The Dharmawangsa, dan Sultan. JHA diketuai Sjefke Jansen sebagai Chairman dan I Nyoman Sarya sebagai Vice Chairman.

Sjefke Jansen mengatakan bahwa ini tahun kedua JHA mengadakan acara amal dalam turnamen golf. Ia menyatakan terima kasih dan apresiasi kepada Spring Air. Sebagai informasi, merek kasur terkemuka dan salah satu yang terbesar dari Amerika Serikat tersebut ada sejak 1926. Spring Air berkantor pusat di Boston, Massachusetts, dan tersedia di lebih dari 50 negara di dunia.

Di Indonesia, Spring Air telah hadir sejak 2000 melalui Massindo Group selaku pemegang lisensi eksklusif untuk wilayah Indonesia dan Singapura. Banyak hotel bintang 4 dan bintang 5 anggota Jakarta Hotels Association yang telah menggunakan kasur berkualitas tinggi itu di kamar-kamar hotelnya.

Presiden Direktur Massindo Group, Jeffri Massie, mengatakan kontes nearest-to-the-bed di tengah lapangan golf di Imperial Golf Klub ialah yang pertama di dunia. Kontes ini juga merupakan ajang amal untuk mendukung dana pendidikan perguruan tinggi di bidang perhotelan bagi siswa-siswa berprestasi yang kurang mampu. "Spring Air mendukung bangkitnya industri pariwisata dan perhotelan Indonesia demi terciptanya banyak lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi," ujar Jeffri dalam keterangan tertulis, Jumat (21/10).

Kasur dan ranjang Spring Air yang ditaruh di tengah lapangan golf itu bernama Destiny Smart Comfort seharga Rp50 juta. Kasur ini memiliki inovasi yang dipatenkan Spring Air karena tingkat kekerasan di setiap sisi kiri dan sisi kanan tempat tidur dapat disesuaikan dengan cepat dan mudah mengikuti profil tubuh serta kebiasaan tidur masing masing penggunanya. (OL-14)