144 Atlet Siap Berlaga di Kejurnas Skuas 2022

PENGURUS Besar Persatuan Skuas Indonesia (PB PSI) menggelar Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Skuas 2022. Sebanyak 144 atlet yang mewakili 14 provinsi akan bersaing di Lapangan Skuas GBK, Jakarta, pada 19-23 Oktober.

Ketua Umum PB PSI Sylviana Murni menyebut dalam kejurnas tahun ini, pihaknya mengusung tema 'start your game with friendhsip and fair play'. Pihaknya berharap ini dapat membentuk karakter atlet yang menjujung tinggi persahabatan dan permainan yang adil.

"Dalam kejurnas kali ini kita mengusung tema start your games with friendship and fair play, itu yang kita harapkan terjadi di kejurnas," ujar Sylviana.

"Kita boleh bertanding, kita boleh bergontok-gontokan, tapi kita harus tetap fair play dan menjunjung tinggi persahabatan. Itu yang paling utama," imbuhnya.

Rutin menggelar kejurnas setiap tahun, apresiasi pun diberikan Menpora Zainudin Amali. Menurut Zainudin, kegiatan tersebut menandakan bahwa PB PSI sangat serius dalam melakukan pembinaan atlet.

"Luar biasa skuas ini saat kasus covid-19 tinggi, masih melakukan kejurnas. Sekarang sudah melandai (pandemi), juga terus menggelar kejurnas. Saya kira ini hal yang wajib dilakukan semua cabang olahraga," pungkas Zainudin.(OL-11)