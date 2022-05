Cedera, Lowry Absen Bela Heat di Gim 6 Kontra Sixers

POINT guard Miami Heat Kyle Lowry dipastikan absen di Gim 6 playoff NBA melawan Philadelphia 76ers, Jumat (23/5) dini hari WIB, karena cedera hamstring.

Lowry mengalami cedera hamstring kambuhan, Senin (9/5) WIB saat Heat kalah di Gim 4. Dia sudah absen di Gim 5 saat Heat mengalahkan Sixers, untuk mengantongi keunggulan 3-2 di seri best of seven.

Lowry, sebelumnya, absen di empat laga playoff sebelum kembali bermain di Gim 3 melawan Sixers.

Baca juga: Cedera, Morant Terancam Absen di Sisa Laga Playoff

Setelah membukukan raihan rata-rata 13,4 poin, 7,5 assist, dan 4,5 rebound per pertandingan di musim reguler, Lowry gagal bersinar di babak playoff dengan hanya membukukan 6,2 poin, 5,2 assist, dan 3,6 rebound per pertandingan.

Lowry akan tetap ikut bertandang ke markas Sixers namun dipastikan tidak akan bermain.

Pebasket berusia 36 tahun itu memenangkan gelar NBA pada 2019 bersama Toronto Raptors. (AFP/OL-1)