Herro Pimpin Heat Hanguskan Sixers

TYLER Herro, tampil dari bangku cadangan, untuk mencetak 25 poin dan mengantarkan Miami Heat mengalahkan Philadelphia 76ers, yang kehilangan Joel Embiid kaena cedera, 106-92 di laga semifinal playoff NBA Wilayah Timur, Selasa (3/5) WIB.

Herro memimpin gempuran Heat saat unggulan teratas itu meraih kemenangan setelah tertinggal saat jeda dan unggul 1-0 dalam seri best of seven.

Lima pemain Heat mengakhiri laga dengan mencetak lebih dari 10 poin saat Sixers kehilangan tenaga di paruh kedua laga.

Persiapan Sixers untuk laga semifinal playoff NBA Wilayah TImur itu terganggu setelah Embiid dipastikan mengalami cedera tulang orbital dan gegar otak di laga pamungkas putaran pertama melawan Toronto Raptors, Jumat (29/4) WIB.

Sixers terlihat jelas kehilangan Embiid dalam laga di FTX Arena itu dengan Heat unggul 56-41 di paruh kedua.

Herro memimpin perolehan angka Heat meski mengawali laga dari bangku cadangan. Dia melesakkan sembilan dari 17 upaya, termasuk empat tembakan tiga angka dan tujuh assist.

"Kami selalu bekerja keras, tidak peduli apakah dia hanya pemain cadangan," tegas Herro.

Bam Adebayo membukukan dwi ganda dengan 25 poin dan 12 rebound sementara Jimmy Butler, yang kembali menjadi starter setelah pulih dari cedera membukukan 15 poin, sembilan rebound, dan tiga assist.

Di kubu Sixers, Tobias Harris memimpin perolehan angka dengan 27 poin disokong Tyrese Maxey dengan 19 poin dan James Harden 16 angka.

Gim 2 antara Heat dan Sixers masih akan dimainkan di Miami pada Kamis (4/5). (AFP/OL-1)