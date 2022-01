Cal Crutchlow Tetap Jadi Pembalap Tes Yamaha

PEMBALAP Inggris, Cal Crutchlow tetap mendapat kepercayaan Tim Monster Energy Yamaha sebagai pembalap tes untuk dua musim mendatang. Hal itu diungkapkan tim pabrikan MotoGP tersebut, Senin (31/1).

The Englishman, 36, was a full-time MotoGP racer from 2011-2020 taking podiums for Tech3 Yamaha, Ducati and LCR Honda, including three race victories on the RCV.

"Saya senang akan menghabiskan dua musim balap mendatang sebagai pembalap tes untuk tim Monster Energy Yamaha MotoGP. Saya pikir masuk akal bagi semua pihak yang terlibat untuk melanjutkan hubungan kerja baik kami dari tahun lalu. Saya akan kembali 100% ke dalamnya," ungkap pembalap berusia 36 tahun itu.

Crutchlow merupakan mantan pembalap MotoGP. Ia tampil dari 2011-2020 dengan membela tim Tech3 Yamaha, Ducati, dan LCR Honda dan merupakan tiga kemenangan. Setelah pensiun sebagai pembalap, ia menjadi rider tim Yamaha pada 2020 menggantikan Jorge Lorenzo. (Crashnet/OL-15)