CRK Motorsport Dukung Qarrar Firhand Ali Ikut World Series Karting Italia

CRK Motorsport kembali menunjukan eksistensi dan konsistensinya dalam mensupport olahraga otomotif di Indonesia di awal tahun ini. Setelah sebelumnya mendukung beberapa pembalap muda Indonesia untuk berkiprah di dunia internasional, kali ini CRK Motorsport kembali mendukung mendukung pembalap muda indonesia Qarrar Firhand Ali yang akan berjuang di World Series Karting Italia.

Qarrar Firhand Ali yang kini berusia 11 tahun dijadwalkan akan mengikuti 3 kejuaraan karting internasional yakni World Karting Series Championship 2022, Italian Championship Karting Series 2022, dan ROK Cup Championship 2022.

“Dukungan ini merupakan langkah kami dalam upaya untuk terus memajukan otomotif indonesia di kancah internasional. Kami berharap dengan semakin banyak bibit bibit pembalap muda yang berkiprah di balapan level internasional, dapat menginspirasi dan meningkatkan motivasi para pembalap belia lainnya,” ujar CEO of CRK Motorsport, Charock.

Selama di Italia, Qarrar dikabarkan akan dilatih oleh Mirko Sguerzoni dalam Intrepid Driver Program yang telah melahirkan banyak pembalap Formula 1 seperti Mark Verstappen (Red Bull) yang menjadi Juara Dunia F1 2021, Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Williams Racing), dan Alex Albon (Red Bull).

Mirko sebelumnya sempat mengungkapkan, jika konsisten berlatih meningkatkan kemampuannya, dalam 3-4 tahun ke depan Qarrar bisa beranjak ke jenjang balap yang lebih tinggi, termasuk mengikuti tes Formula 1.

Selama di Italia, berbagai progres latihan Qarrar juga akan dishare ke berbagai tim Formula 1. Sehingga mereka bisa mengetahui perkembangan day to day progres kemampuan balap Qarrar. Qarrar bersama tim Interpid akan menjalani balapan semusim penuh di beberapa sirkuit Italia.

“CRK Motorsport telah berkomitmen dalam pengembangan dunia otomotif tanah air, kami pun akan terus konsisten untuk mendukung pembalap berbakat di Indonesia, karena kami yakin jika kemampuan bibit bibit ini terus diasah sekaligus diberikan jalur terbaik, mereka akan menjadi aset bangsa yang dapat membawa Indonesian automotive to the next level, hal tersebut sesuai dengan visi dan misi dari CRK Motorsport,” tegasnya.

Charock yang selama ini terus mendukung pengembangan pembalap muda berbakat berharap, Qarrar dapat terus menuai prestasi dan membuat gebrakan di dunia internasional, sehingga Merah Putih dapat berkibar di pentas otomorif dunia. Walaupun perjuangannya pasti tidak akan mudah, namun ia optimistis pembalap F1 berikutnya seperti Rio Haryanto bisa lahir. (RO/A-1)