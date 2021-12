144 Pegolf Bersaing di Turnamen Golf Piala Menpora 2021

SEBANYAK 144 pegolf amatir dari berbagai komunitas golf dan stakeholder olahraga nasional, siap memeriahkan Turnamen Golf Piala Menpora 2021 yang digelar Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK) Kemenpora. Event golf perdana oleh LPDUK yang dihelat untuk membangkitkan industri olahraga dan sport tourism itu akan digelar di Damai Indah Golf BSD, Serpong, pada Minggu (12/12/2021) besok.

Antusiasme peserta pendaftar untuk mengikuti event ini sangat tinggi. Kuota 144 peserta sudah penuh sejak pekan lalu.

"Selain peserta umum dari berbagai komunitas golf, juga ada peserta undangan dan VIP dari Kemenpora, KONI Pusat, NOC, Kejaksaan, Wali Kota, dan DPRD Tangsel, serta perwakilan sponsor," jelas Plt. Direktur LPDUK Kemenpora, Firtian Judiswandarta.

Sesi shotgun akan dilakukan pada pukul 06.30 WIB. Panitia menerapkan protokol kesehatan ketat dalam turnamen ini.

Turnamen Golf Piala Menpora 2021 juga akan menjadi ajang silaturahim informal antara para stakeholder olahraga dan industri olahraga nasional sehingga terjalin komunikasi yang baik untuk bersama-sama memajukan industri olahraga nasional.

Selain mendapatkan merchandise golf, T-shirt, dan bola golf, peserta juga berkesempatan mendapatkan lucky dip dan lucky draw serta grand prize logam mulia 10 gram. Ditambah lagi dengan peluang untuk mendapatkan hadiah hole in one berupa mobil Mercedes Benz C 200 (hole 7), Toyota Alphard 2,5H A/T (hole 14), Toyota Innova (hole 3), dan Honda Brio (hole 11).

Golf Piala Menpora disponsori oleh BNI, Arjanggi.Inc, Bank BTN, PT Aktifitas Atmosfir (Atos), dan BBS TV sebagai media partner. Kemudian sponsor pendukung yaitu Sunpride dan Mola TV, Garuda Sport, dan D'kart.

Acara yang rencananya diikuti dan dibuka oleh Menpora RI Zainudin Amali ini juga akan disiarkan secara langsung di BBS TV dan kanal YouTube LPDUK TV.

"Turnamen Golf Piala Menpora 2021 ini akan rutin digelar tiap tahun dan ke depan diharapkan semakin banyak sponsor yang mendukung dan memeriahkan event ini,” jelas Yudis, sapaan akrab Firtian Judiswandarta. (RO/R-2)