Tim ID Garage BBMC Unjuk Kemampuan di Sentul

TIM ID Garage Bikers Brotherhood MC (BBMC) unjuk kemampuan saat berlaga di Drag Big Bike Championship 2021 Sentul, Jawa Barat.

Bagi komunitas ini memang baru pertama kali mengikuti ajang balapan balapan drag bike. "Kami sangat bersyukur karena baru pertama kali ikutan setelah selama ini cuma banyak mendengar, ternyata bisa unjuk kemampuan," ujar tim manager ID Garage BBMC Iqbal Siregar dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (21/11).

Kendati tidak sampai naik podium, tapi anggota tim BBMC Deri Darmawan bisa menyodok ke posisi empat di nomor kelas 12 detik. Tim BBMC menurunkan tiga motor besar, yaitu Harley Dyna, Harley Sg, dan Harley Ultra di ajang ini. Sedangkan satu anggota tim Rifqi Akbar masih belum beruntung.

Dalam kelas Bracket 12 detik ini posisi pertama diraih Hari Triadji (Triwheel) dari DKI Jakarta, disusul Rivo Rozari (DKI) dan Ahmad Suhardi (Banten). Sedangkan kelas Bracket 14 detik dikuasai DKI Jakarta, yaitu Devirolls, disusul Dian Susilo (DKI) dan Ricky Suryotomo.

"Indonesia Drag Big Bike Championship 2021 digelar dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Tidak ada penonton umum yang hadir di sirkuit saat balapan berlangsung," ujar Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Pusat Bambang Soesatyo usai membuka ajang ini.

Ajang ini diikuti 74 pembalap motor besar dari berbagai merek dengan mempertandingkan sejumlah kelas; Bracket 12 detik, Bracket 14 detik, Bracket 16 detik, FFA V Twin 350Cc Up, dan FFA Non V Twin 350Cc Up. Sayangnya tak ada peserta yang bisa meraih hadiah utama satu motor Harley Davidson bagi peserta yang mampu memecahkan rekor finis dalam waktu 8 detik. (RO/O-2)