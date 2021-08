NBA Musim 2021/22 Dibuka dengan Laga Bucks vs Nets

JUARA bertahan NBA Milwaukee Bucks akan membuka musim 2021/22 dengan menjamu Brooklyn Nets di Fiserv Forum, Wisconsin, 19 Oktober mendatang.

Pada hari yang sama, Golden State Warriors dijadwalkan bertandang ke Staples Center untuk menghadapi Los Angeles Lakers, sebagai dua pertandingan utama hari pembuka musim. Hal itu diumumkan NBA lewat laman resmi mereka, Rabu (18/8) dini hari WIB.

Pengumuman tersebut juga mencantumkan dua pertandingan utama untuk tiga hari berikutnya, yakni Boston Celtics menyambangi kandang New York Knicks dan Phoenix Suns menjamu Denver Nuggets pada 20 Oktober.

Kemudian, pada 21 Oktober, Atlanta Hawks akan menjamu Dallas Mavericks dan Los Angeles Clippers bertandang ke markas Warriors.

Lantas, pada 22 Oktober, Nets akan berkunjung ke kandang Philadelphia 76ers dan Lakers menjamu Suns di Staples Center.

Jadwal lengkap musim 2021/22 baru akan dirilis NBA, Jumat (20/8) nanti, termasuk rangkaian pertandingan yang dirancang khusus untuk memperingati perayaan 75 tahun NBA.

NBA, sejauh ini, juga sudah mengumumkan rangkaian jadwal pertandingan Hari Natal 2021 yakni Knicks vs Hawks, Bucks vs Celtics, Suns vs Warriors, Lakers vs Nets dan Utah Jazz vs Mavericks.

Fase reguler NBA 2021/22 dijadwalkan berlangsung 19 Oktober 2021 sampai dengan 10 April 2022, diselingi laga All-Star yang akan dimainkan di Cleveland pada 20 Februari 2022.

Musim dilanjutkan ke fase turnamen play-in pada 12-15 April 2022, sebelum fase playoff bergulir mulai 16 April. (Ant/OL-1)