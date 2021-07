Ini Jadwal Indonesia di Olimpiade Tokyo pada Hari Ini

SEJUMLAH atlet Indonesia dijadwalkan bertanding pada hari kedua Olimpiade Tokyo, Minggu (25/7).

Beberapa di antaranya baru mulai berlaga, namun ada yang melanjutkan perjuangan dalam ajang olahraga multievent tingkat dunia itu.

Setelah menempati posisi keenam atau finis urutan terakhir dalam heat 1 nomor scull ganda kelas ringan putri, Sabtu, Mutiara Rahma Putri dan Melani Putri mendapat kesempatan kembali berlaga.

Mutiara/Melani akan akan kembali bersaing dengan seluruh peserta dari heat 1, 2, dan 3 yang berada pada urutan tiga ke bawah melalui babak repechange.

Pasangan ganda campuran Praveen Jordan dan Melati Daeva Oktavianti juga akan melanjutkan perjuangan pada pertandingan penyisihan Grup C bulu tangkis Olimpiade Tokyo.

Pada laga perdananya Sabtu, Praveen/Melati mengalahkan ganda campuran Australia Simon Wing Hang Leung/Gronya Somerville 20-22, 21-17, 21-13.

Gregoria Mariska Tunjung dan Anthony Sinisuka Ginting juga akan berlaga, masing-masing dalam nomor tunggal putri dan tunggal putra pada babak penyisihan grup.

Sementara itu, peselancar Rio Waida akan melakukan debutnya dalam pertandingan di Pantai Tsurigasaki Tokyo. Pembawa bendera Merah Putih dalam upacara pembukaan Olimpiade Tokyo itu akan berlomba dari heat 3 putaran pertama.

Lifter Eko Yuli Irawan dan Deni juga akan memperebutkan medali, masing-masing turun pada nomor 61kg dan 67kg putra.

Berikut jadwal lengkap pertandingan wakil Indonesia dalam Olimpiade Tokyo, Minggu, 25 Juli 2021.

Dayung

Mutiara Rahma Putri dan Melani Putri

08.20 WIB: Babak Repechage

Bulu tangkis

08.00 WIB: Gregoria Mariska Tunjung vs Thet Htar Thuzar

11.20 WIB: Anthony Sinisuka Ginting vs Gergely Krausz

11.20 WIB: Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Mathias Christiansen/Alexandra Boje

Selancar ombak

Rio Waida

06.20 WIB: Putaran pertama

11.00 WIB/11.40 WIB: Putaran kedua Heat 1/Heat 2

Angkat besi

Eko Yuli Irawan

13.50 WIB: Perebutan medali Grup A 61kg

Deni

17.50 WIB: Perebutan medali Grup A 67kg

(Ant/OL-6)