Menang di Gim 4, Bucks Samakan Kedudukan di Final NBA

KHRIS Middleton mencetak 40 poin, 10 poin di antaranya di menit-menit akhir laga, saat Milwaukee Bucks menang 109-103 atas Phoenix Suns, Kamis (15/4), untuk membuat kedudukan imbang 2-2 di final NBA.

Giannis Antetokounmpo menambahkan 26 poin, 14 rebound, dan delapan assist untuk Bucks yang memperbaiki rekor kandang mereka di babak playoff menjadi 9-1.

Bucks membuat kedudukan di sistem best of seven menjadi imbang 2-2 dengan Gim 5 akan dimainkan di Phoenix, Minggu (18/7) WIB, dan Gim 6 akan dimainkan di Milwaukee, Rabu (21/7) WIB.

"Satu-satu cara agar kami memenangkan final NBA ini adalah meraih kemenangan di kandang lawan. Akan menyenangkan jika bisa memenangkan laga berikutnya," ujar Middleton.

Bucks tengah memburu gelar pertama mereka sejak 1971 sementara Suns memburu gelar pertama mereka sejak bergabung dengan NBA, 53 tahun lalu.

Devin Booker, yang bangkit setelah hanya mencetak 10 poin di Gim 3, memimpin Suns dengan torehan 42 poin.

"Dia bisa saja mencetak lebih dari 50 poin," ujar pelatih Suns Monty Williams. "Kami bermain baik. Mayoritas masalah yang kami hadapi, kami ciptakan sendiri. Sebagai tim, kami harus bermain lebih baik lagi." (AFP/OL-1)