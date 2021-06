Double-double Trae Young Bawa Atlanta Hawks Menangi Gim Pertama

GUARD Atlanta Hawks Trae Young sukses mencetak double-double, 48 poin dan 11 assist membawa skuadnya merebut kemenangan seri pertama atas Milwaukee Bucks 116-113 dalam pertandingan Final NBA Wilayah Timur, Kamis, (24/6) WIB.

Tak kalah memukau, double-double juga berhasil disumbangkan lewat John Collins dengan rincian 23 poin dan 15 rebound, dan Clint Capela dengan raihan 12 poin dan 19 rebound, membuat tim kuda hitam wilayah timur itu memimpin 1-0 dalam seri best of seven melawan Bucks.

Kemenangan ini menjadi kemenangan kedua berturtu-turut untuk Hawks, setelah di seri terakhir babak semifinal tim asuhan Nate McMillan itu berhasil menghempaskan pemuncak klasemen wilayah timur Philadelphia 76ers.

"Ini sangat istimewa. Saya selalu ingin mencapai hal-hal seperti ini ketika saya masih menjadi rookie. Masuk sebagai rookie, anda tidak tahu betapa sulitnya untuk mencapai ini," ucap Young yang merupakan Draft NBA 2018, dikutip dari ESPN, Kamis (24/6).

"Saya selalu suka bermain di tengah kerumunan lawan, bermain pertandingan tandang rasanya seperti anda benar-benar berjuang bersama tim anda, seperti hanya ada mereka yang bisa anda andalkan di gedung ini. Dan saya pikir itu benar-benar menyatukan kami," sebutnya.

Dalam pertandingan sejatinya Hawks memulai dengan lambat di mana mereka tertinggal 25-28 pada kuarter pertama. Berupaya keras mengejar ketertinggalan sayangnya Hawks hanya mampu mencetak 29 poin saat Bucks meraih 31 poin di kuarter kedua. Dan Bucks tetap memimpin dengan skor 59-54.

Memasuki kuarter kedua Hawks pun langsung menampilkan level permainan terbaiknya, mendulang 31 poin sepanjang pertandingan kuarter ketiga Hawks pun berhasil membalikan keunggulan dengan skor 88-85.

Bermain imbang di kuarter penentuan, yang mana kedua tim masing-masing mencetak 28 poin, keunggulan Hawks di kuarter ketiga membawa mereka menutup pertandigan dengan kemenangan 116-113.

"Kita hanya mencoba untuk bertahan, mempertahankan benteng dan mencoba membuat permainan. Dan saya rasa kami berhasil melakukan itu pada akhirnya," ucap forward Hawks Collins.

Giannis Antetokounmpo menjadi penyumbang poin terbanyak untuk Bucks pada pertandingan kali ini, di mana dia mencetak 34 poin dan 12 rebound. Guard Bucks Jrue Holiday juga tampil luar biasa dengan menambahkan 33 poin dan 10 assist.

Khris Middleton mencetak 15 poin untuk Buck dalam 41 menitnya melantai, sedangkan Bobby Portis mendulang 11 poin.

"Dia pemain hebat," ucap Antetokounmpo mengomentari permainan Young. "Kami harus bermain sekuat mungkin untuk menjaganya, kami berusaha untuk menahannya agar tak mengirimnya ke garis lemparan bebas dan kami terus melakukannya dari menit pertama hingga menit terakhir," terangnya.

Adapun selanjutnya kedua tim akan melakoni pertandingan seri kedu di Fiserv Forum, Milwaukee, Amerika Serikat, yang mana pertandingan itu dijadwalkan akan berlangsung pada Sabtu, (26/6) WIB. (ESPN/OL-4)