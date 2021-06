Irving Dipastikan Absen Bela Nets di Gim 5 Kontra Bucks

KYRIE Irving dipastikan absen di Gim 5 playoff NBA melawan Milwaukee Bucks setelah mengalami cedera pergelangan kaki kanan. Hal itu diungkapkan pelatih Brooklyn Nets Steve Nash, Senin (14/6).

irving mengalami cedera di kuarter kedua saat Nets kalah di Gim 4, Minggu (13/6) setelah bertabrakan dengan Giannis Antetokounmpo.

Saat ini, Bucks dan Nets sama kuat dengan skor 2-2 di sistem best of seven.

Cedera Irving berarti hanya satu anggota Nets yang disebut Big Three yang bisa tampil di Gim 5, Rabu (16/6) WIB yaitu Kevin Durant karena James Harden juga masih dibekap cedera.

Nash, Senin (14/6), mengaku tidak tahu apakah Irving, yang meninggalkan stadion menggunakan kruk bisa bermain lagi di laga playoff.

"Saya akan menunggu dan melihat perkembangan kondisinya," ujar Nash.

Sementara itu, Durant mengaku siap menanggung beban tanggung jawab Nets seiring absennya Durant dan Irving setelah mereka membuang keunggulan 2-0 dan disamai oleh Bucks.

"Saya membayangkan saya harus melakukan segalanya, sama dengan yang telah saya lakukan selama ini," kata Durant. (AFP/OL-1)