Sinar Mas Land Gelar Grand Opening DP Mall Expansion Semarang.(Dok. Istimewa)

SINAR Mas Land melalui PT. Wijaya Pratama Raya menggelar Grand Opening DP Mall Expansion Semarang yang bertepatan dengan Anniversary Mall ke-18. Mengusung tema ‘This Is The Icon’, DP Mall Semarang siap hadir dengan wajah baru yang lebih segar dan modern. Pembaruan ini semakin menegaskan posisi DP Mall sebagai ikon pusat perbelanjaan di Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang, dengan menghadirkan rangkaian brand lokal maupun internasional yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan belanja sekaligus gaya hidup masyarakat. Grand Opening DP Mall Expansion Semarang dihadiri oleh Arnaz Agung Andrarasmara (Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Semarang), Iin Indriyasari (Kepala Dinas Bapenda Kota Semarang), Fariyanto Nickholas Sonda (CEO Retail and Hospitality Sinar Mas Land), Harry Ramaputra (CEO Project Support Services Sinar Mas Land), Yani C. Dewi (VP of Malls - Sinar Mas Land), Antonius Agus Budiawan (AVP of DP Mall Semarang), dan Afriany (VP of Event & Marketing Malls - Sinar Mas Land) pada hari Sabtu, 31 Agustus 2025.

Dalam Grand Opening ini, beberapa tenant baru telah resmi bergabung untuk memberikan lebih banyak pilihan bagi pengunjung. Beberapa di antaranya adalah Cole Haan, Coach, Kate Spade, Dr. Martens, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Lacoste dan tenant lainnya menawarkan produk fashion serta gaya hidup untuk melengkapi pengalaman belanja yang lebih premium dan eksklusif bagi pengunjung DP Mall Semarang. Selain hadirnya beberapa luxury brand, DP Mall Semarang juga menghadirkan gerai pertama toko ritel dari Jepang di Jawa Tengah, yakni AEON Supermarket.

CEO Retail and Hospitality Sinar Mas Land - Fariyanto Nickholas Sonda mengatakan, “Grand Opening DP Mall Expansion Semarang menandai langkah penting dalam menghadirkan pusat perbelanjaan modern yang mampu memenuhi kebutuhan sekaligus gaya hidup masyarakat Semarang dan sekitarnya. Dengan kehadiran tenant-tenant baru dari berbagai kategori, DP Mall tidak hanya menawarkan pengalaman berbelanja yang lebih lengkap, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai destinasi utama bagi brand lokal maupun internasional. Pada peresmian kali ini, kami menargetkan tingkat okupansi tenant mencapai 92%, yang akan semakin mengukuhkan DP Mall sebagai ikon ritel modern yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan daya tarik kota Semarang sebagai destinasi bisnis dan gaya hidup.”

Baca juga : Sinar Mas Land Gelar Soft Opening DP Mall Expansion Semarang, Hadirkan Midnight Shopping Diskon Hingga 70 Persen

Dalam rangka merayakan Grand Opening DP Mall Expansion sekaligus 18th Anniversary, DP Mall akan menyajikan berbagai acara spesial dan promo menarik bagi para pengunjung yang berlangsung pada bulan Agustus 2025 – Februari 2026.

Grand Opening DP Mall Expansion Semarang juga dimeriahkan oleh berbagai events seperti Sneaker & Run Fest dan DP Mall Elevation Run. Selain itu, DP Mall Expansion juga menghadirkan Shopping Celebration Programs, merupakan program belanja yang menawarkan beragam hadiah menarik bagi pengunjung setia DP Mall Semarang, di antaranya:

Playing Claw Machine, program belanja yang dibuat menjadi sebuah game atau permainan seru menggunakan mesin capit (machine claw). Konsumen perlu melakukan transaksi belanja dengan nominal tertentu di DP Mall dapat bermain mesin capit untuk memperoleh voucher.

ForYou Triple Point, memberikan tambahan poin 3 kali lipat bagi member ForYou by Sinarmas Land untuk setiap transaksi yang dilakukan.

Promo New Member Get Instant Point, bagi pelanggan baru yang mendaftar pada aplikasi loyalty program ForYou by Sinarmas Land akan langsung mendapatkan poin tambahan sebagai welcome bonus.

ForYou Double Point, memberikan tambahan poin 2x lipat bagi member ForYou by Sinarmas Land untuk setiap transaksi yang dilakukan.

The Ultimate Reward, merupakan program undian yang menawarkan beragam hadiah menarik seperti mobil motor, handphone, Smart TV & voucher belanja.

DP Mall Semarang, merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang terletak di jantung Kota Semarang. Dibangun dengan konsep modern, DP Mall dirancang untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup masyarakat perkotaan. Mall ini menawarkan kombinasi tenant retail, kuliner, dan hiburan yang lengkap. DP Mall Semarang juga menjadi pusat perbelanjaan dengan fasilitas akomodasi Rooms.inc, yakni sebuah lifestyle butik hotel dengan desain industrial modern, mengusung gaya hidup smart dan vibrant. Tak hanya membidik wisatawan, Rooms Inc juga cocok untuk para business traveler hingga anak muda. Dari segi aksesibilitas DP Mall Semarang memiliki akses strategis yang terhubung langsung dengan ikon kota Semarang, seperti Tugu Muda, dan Lawang Sewu, serta dekat dengan Stasiun Kereta Api Tawang dan Simpang Lima, menjadikannya mudah dijangkau oleh masyarakat lokal maupun wisatawan. (RO)