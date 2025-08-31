Headline
Membawa Aspirasi Rakyat ke Dunia Roblox

Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.

Dampak Unjuk Rasa, ITB Gelar Kuliah Daring

Sugeng Sumariyadi
31/8/2025 14:19
Dampak Unjuk Rasa, ITB Gelar Kuliah Daring
78 Mahasiswa dari 21 Negara Belajar di SBM ITB.(Naviandri/MI)

INSTITUT Teknologi Bandung (ITB) menetapkan perkuliahan secara daring pada 1-4 September setelah rangkaian unjuk rasa di Kota Bandung, Jawa Barat. Direktorat Pendidikan ITB menyatakan pihaknya ingin memastikan seluruh sivitas tetap aman dan tenang memulai semester baru. 

"Kami ingin kita memulainya dengan rasa aman dan hati yang tenang untuk semua. Dengan penuh pertimbangan demi kebaikan bersama,
1–4 September 2025 kegiatan pembelajaran di seluruh kampus ITB akan berlangsung secara daring," ungkap Direktorat Pendidikan ITB. 

Pada pengumuman itu juga disertakan pernyataan bahwa keputusan yang baik lahir dari pikiran yang tenang. "Jaga diri, jaga sesama, dan jalani hari dengan semangat, pikiran positif, serta keyakinan bahwa masa depan akan selalu memberi harapan." 

Sementara itu, lewat surat keputusan yang ditandatangani Wakil Rektor Vanessa Gaffar juga memutuskan kuliah digelar secara daring pada 1-4 September. Keputusan itu diambil atas pertimbangan situasi terakhir yang berkembang terkait keamanan dan kenyamanan di Kota Bandung. 

"Mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan untuk tidak berada di area demonstrasi guna menghindari risiko keselamatan," tandasnya. (H-4)



Editor : Indriyani Astuti
