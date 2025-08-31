Ketua DPRD NTB Prihatin Gedung Dewan Dibakar

Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Baiq Ivie Rupaeda (kanan) didampingi Gubernur Lalu Muhamad Iqbal (kiri) dikonfirmasi wartawan usai pertemuan dengan jajaran Forkopimda dan sejumlah elemen masyarakat di Pendopo Gubernur NTB di Mataram, Sabtu ((ANTARA/Nur Imansyah.)

KETUA DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Baiq Ivie Rupaeda, menyampaikan keprihatinannya atas aksi pembakaran dan penjarahan gedung dewan setempat yang dilakukan oleh ribuan massa saat berunjuk rasa di Gedung DPRD NTB, Sabtu (30/8) siang.

"Saya atas nama lembaga dan pribadi menyatakan keprihatinan yang mendalam atas kejadian hari ini. Semoga kembali kita kondusif dan semua kita menahan diri untuk tidak anarkis," ujar Baiq Ivie dalam di Mataram, Minggu (31/8).

Bahkan, usai pertemuan dengan jajaran Forkopimda dan sejumlah elemen masyarakat di Pendopo Gubernur NTB di Mataram, Sabtu (30/8) malam, ia menegaskan, DPRD NTB selalu membuka pintu untuk berdialog dan berdiskusi serta menerima pengunjuk rasa dengan baik.

Baca juga : Ditabrak Sepeda Motor, Anggota DPRD Dompu NTB Meninggal

"Tapi mungkin kali ini ada hal-hal yang tentunya kami berharap lebih baik lagi ke depan. Tidak ada lagi terjadi hal-hal anarkis seperti yang sudah terjadi," kata Isvie.

Ditanya bagaimana dewan bekerja pascaterbakarnya seluruh gedung dewan oleh massa aksi. Isvie memastikan kinerja dewan tidak akan terganggu, bahkan seluruh anggota dewan akan tetap bekerja seperti biasa.

"Tentu kami akan berkoordinasi dengan Gubernur NTB. Karena, yang saya pikirkan adalah tugas dan fungsi DPRD harus tetap berjalan," ujarnya.

Baca juga : KLHK Bangun Fasilitas Pemusnah Limbah B3 Medis di Provinsi NTB

"Oleh karena itu, untuk menunjang kerja-kerja dan fungsi DPRD, pihaknya membutuhkan sekretariat, kantor, meskipun kecil untuk menjalankan tugas-tugas dewan. Insya Allah akan berjalan baik," sambung Isvie.

Menurutnya, agar kinerja dewan tetap berjalan, dirinya bersama dewan lainnya akan berkerja di tenda darurat di halaman gedung DPRD.

"Sementara kami buat tenda untuk sekretariat. Tapi kalau untuk paripurna kami pinjam Gedung Sangkareang yang berada di Kantor Gubernur NTB, tapi setiap hari kami berharap akan pakai tenda saja," ujarnya.

Disinggung apakah sudah ada laporan nilai kerugian sementara dari peristiwa tersebut. Isvie mengaku belum tahu berapa nilai kerugian yang dialami daerah dari peristiwa itu. Namun, Iqvie berharap tidak ada lagi peristiwa yang sama terjadi di NTB.

"Belum ada soal kerugian, karena kami belum taksir. Tapi ini persoalan kita bersama," katanya.

Sementara Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengatakan pihaknya bersama DPRD NTB akan bersama-sama memastikan anggota dewan tetap menjalankan tugas dan fungsinya. Karena masih banyak hal-hal penting yang harus di bahas antara eksekutif dan legislatif.

"Jadi, DPRD harus tetap berjalan," tegasnya. (Ant/Z-1)