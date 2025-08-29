Headline
Presiden Imbau Rakyat Tenang

Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Perkuat Kepercayaan Nasabah, BRI Life Bayarkan Klaim Asuransi Rp2,85 Triliun

Heryadi
29/8/2025 23:07
Perkuat Kepercayaan Nasabah, BRI Life Bayarkan Klaim Asuransi Rp2,85 Triliun
Petugas BRI Life sedang melayani nasabah. BRI Life membayarkan klaim dan manfaat asuransi Rp2,85 triliun.(Dok.BRI Life)

PT Asuransi BRI Life kembali menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan optimal kepada nasabah. Hingga akhir Juli 2025, BRI Life telah menunaikan kewajibannya dengan membayarkan klaim dan manfaat asuransi sebesar Rp2,85 triliun dengan rasio klaim sebesar 57%. 

“BRI Life senantiasa memastikan hak nasabah terpenuhi melalui pembayaran klaim yang legitimate sesuai ketentuan polis dan regulasi yang berlaku. Kami menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, transparansi, serta kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan,” jelas Direktur Utama BRI Life, Aris Hartanto.

Aris mengatakan dalam setiap proses pembayaran klaim, BRI Life menerapkan standard operating procedure (SOP) yang ketat serta berpedoman pada regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini menjadi wujud nyata tanggung jawab perusahaan dalam menjaga akurasi, akuntabilitas, dan kualitas layanan kepada para nasabah.

Baca juga : Pembayaran Klaim dan Manfaat BRI Life Naik Terkendali

Dia melanjutkan selain fokus pada pembayaran klaim, BRI Life juga terus memperkuat proses edukasi kepada nasabah dan masyarakat mengenai pentingnya memiliki perlindungan jiwa. "Melalui berbagai program literasi dan sosialisasi, BRI Life berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat asuransi sebagai penopang keuangan keluarga ketika menghadapi risiko kesehatan, kecelakaan, maupun tutup usia," ujar Aris.

Dia menegaskan, kepatuhan terhadap regulasi bukan sekadar kewajiban, tetapi merupakan dasar dalam membangun kepercayaan nasabah. “Dengan konsistensi dalam memberikan pelayanan terbaik, kami berharap dapat meningkatkan kepuasan nasabah sekaligus mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan jiwa untuk masa depan keluarga mereka, tutup Aris. (E-2)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Heryadi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved