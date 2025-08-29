Macan Tutul yang Lepas Terdeteksi masih di Dalam Area Lembang Park Zoo

Situasi terkini Lembang Park Zoo yang sepi dari aktivitas wisata.(MI/Depi Gunawan)

Pencarian macan tutul yang lepas dari kandang karantina Lembang Park Zoo menemui titik terang.

Meski satwa liar yang dilindungi tersebut belum ditangkap, petugas berhasil mendeteksi posisi macan menggunakan alat drone thermal.

Dari unggahan video yang beredar di akun instagram BBKSA Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jabar, terpantau pergerakan satwa diduga macan tutul.

Dalam captionnya, hingga Jumat (29/8) pagi, tim gabungan memastikan jika macan tutul masih aman berada dalam kawasan Lembang Park Zoo.

Tim gabungan akan terus melakukan penelusuran untuk memastikan tempat persembunyian macan tutul dan mempersempit ruang geraknya.

"Tim gabungan BBKSDA Jabar, Dinas Kehutanan Prov Jabar, Lembang Park & Zoo, K9 Polda Jabar, Sintas dan Formata melakukan patroli dan pemantauan udara melalui drone thermal hingga pukul 06.00 WIB pagi ini, dan memastikan Macan Tutul masih berada di dalam wilayah Lembang Park n Zoo. Tim berusaha mempersempit ruang gerak,

Pagi ini tim akan melanjutkan penelusuran untuk memastikan titik sembunyi Matul dan mempersempit ruang gerak," tulis akun @bbksda_jabar.

Sebelumnya, satwa titipan hasil evakuasi tim BBKSDA dari Balai Desa Kutamandarakan, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan itu lepas dari kandang karantina Lembang Park and Zoo pada Kamis (28/8) pagi. (H-1)