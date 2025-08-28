Macan Tutul Kabur dari Lembang Park Zoo, Tiga Tim Dikerahkan

Petugas gabungan bersiaga terkait kaburnya macan tutul di Lembang Park Zoo.(Depi Gunawan/MI)

PETUGAS gabungan melakukan pencarian macan tutul yang lepas dari kandang karantina Lembang Park and Zoo. Pencarian dibagi dalam tiga tim yang terdiri atas dokter hewan, penembak jitu, penembak bius serta mendapat kawalan TNI, Polri Polhutan dibantu tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

Humas Lembang Park and Zoo, Miftah Setiawan menyatakan, bahwa macan tutul yang kabur merupakan titipan BKSDA sejak 2 hari lalu yang rencananya akan dilepasliarkan di Kuningan.

"Tujuannya dititip untuk dicek kesehatannya, diobservasi apakah siap dilepasliarkan di Ciremai. Namun dalam prosesnya, namanya hewan liar ternyata hewan tersebut kabur karena stres, karena adaptasi dengan lingkungan baru," kata Miftah, Kamis (28/8).

Ia menduga macan tutul kabur antara pukul 05.00-06.00 WIB dengan cara menerobos lewat atap kandang. Sebab dalam pengecekan rutin terakhir pukul 04.00 WIB, hewan tersebut masih aman dalam kandang.

"Perkiraan lepasnya pukul 05.30 WIB jelang matahari naik, ada stres mungkin sehingga menjebol pengaman karantina bagian atap. Macam tutul ini melompat ke atas," terangnya.

Diperkirakan, saat ini macan tutul yang berusia 3 tahun itu masih belum jauh dalam kawasan Lembang Park Zoo. Tipe hewan ini akan lebih agresif pada malam hari.

"Sebetulnya hewan ini tidak berbahaya dan tidak akan menyerang manusia. Namun karena sifatnya hewan liar, kita tidak pernah bisa menduga reaksi dari hewan tersebut jika bertemu dengan lingkungan yang baru," tuturnya.

Pihaknya akan berusaha menangkap hidup-hidup karena macan tutul termasuk hewan dilindungi. Namun jika di lapangan terjadi hal yang tak diinginkan, pihak berwenang sudah mengizinkan menembak mati macan tersebut.

"Kita mulai berkumpul dari pukul 6 pagi, memang kami beritahu ke pengunjung bahwa kunjungan tutup lebih awal untuk sterilisasi area, persiapan untuk penangkapan hewan yang diduga kabur tersebut," ungkapnya.

Kepala BKSDA, Agus Arianto menambahkan bahwa macan tutul yang lepas dari kandang karantina Lembang Park and Zoo merupakan hasil evakuasi dari Balai Desa Kutamandarakan, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan.

"Kemarin itu kita mau tempatkan ke beberapa lokasi di seperti di Garut, cuma saat itu tim medisnya tidak lengkap, sehingga kita minta Lembang Zoo dan siap. Akhirnya kita menitiprawatkan di sini," ucap Agus. (H-4)