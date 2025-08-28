Latihan Elang Ausindo 2025, Jet F-16 TNI AU Lawan F-35 RAAF di Langit Riau

Headline
LANGIT Riau kembali menjadi saksi kemitraan antara TNI Angkatan Udara (TNI AU) dan Royal Australian Air Force (RAAF) dalam rangkaian Latihan Bersama Elang Ausindo 2025.
Salah satu agenda utama pada latihan yang berlangsung dari 21-29 Agustus adalah pertempuran udara yang mempertemukan F-16 Fighting Falcon TNI AU dengan F-35 Lightning II milik RAAF.
Latihan ini menjadi ajang uji kemampuan tempur sekaligus penguatan interoperabilitas udara antara kedua negara. Perbedaan karakteristik dan teknologi kedua pesawat membuat latihan ini semakin menantang, di mana F-16 yang lincah berhadapan langsung dengan F-35, pesawat generasi kelima dengan keunggulan avionik dan sistem sensor canggih.
Direktur Latma Elang Ausindo dari TNI AU Kolonel Pnb Adhi Safarul Akbar, menegaskan bahwa kegiatan ini adalah kesempatan berharga bagi para penerbang TNI AU untuk mengasah kemampuan tempur sekaligus mempelajari karakteristik pesawat generasi terbaru.
“Melalui latihan ini, para penerbang kami dapat mengevaluasi kekuatan dan kelemahan lawan secara langsung,” kata Adhi, Kamis (28/8). Selain F-35, RAAF, Australia juga memboyong pesawat tanker KC-30A yang membawa kru, logistik, serta peralatan pendukung ferry flight.
Sementara itu, Komandan Lanud Roesmin Nurjadin Marsma TNI Abdul Haris, M.M.Pol., M.M.O.A.S., mengapresiasi penuh pelaksanaan latihan ini. “Latihan Ausindo 2025 adalah bukti komitmen TNI AU dan RAAF dalam memperkuat kerja sama pertahanan udara kawasan", pungkasnya. (M-1)
