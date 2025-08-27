5.540 Peserta Ikuti Merdeka Science Olympiad

para peserta Merdeka Science Olympiad 2025.(dok.istimewa)

SEBANYAK 5.540 peserta ambil bagian dalam Merdeka Science Olympiad (MSO) 2025 yang diselenggarakan oleh Pusat Olimpiade Sains Indonesia (POSI). Peserta terdiri dari pelajar jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK hingga guru se-Sumatra Utara (Sumut).

Ajang ini digelar secara offline di Gedung Serbaguna Universitas Negeri Medan (Unimed) dan disambut antusiasme tinggi dari ribuan peserta maupun guru pendamping.

Direktur POSI, Fahruroji Panjaitan, menegaskan kompetisi ini bukan sekadar lomba, melainkan wadah untuk mencetak generasi emas Indonesia yang unggul.

"Merdeka Science Olympiad bukan sekadar lomba, melainkan sarana untuk menumbuhkan daya juang, semangat belajar, serta membentuk karakter pelajar yang siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional," ujar Fahruroji dalam keterangannya, Rabu, 27 Agustus 2025.

Ia mengungkapkan MSO 2025 hadir bukan hanya sebagai kompetisi akademik, tetapi juga sebagai ruang silaturahmi dan kolaborasi antar pelajar serta pendidik dari berbagai daerah. Ajang ini diharapkan mampu menumbuhkan semangat berprestasi, jiwa kompetitif yang sehat, serta karakter pelajar yang tangguh dalam menghadapi tantangan global.

Sementara itu, Manager Marketing and Learner Experience POSI Ari Martua menyampaikan apresiasi atas partisipasi sekolah-sekolah di Sumut. Kehadiran lebih dari lima ribu peserta menunjukkan semangat sains di Sumut begitu luar biasa.

"Kami berharap ajang ini tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga menghadirkan pengalaman belajar yang menyenangkan serta membangun jejaring akademik antarsekolah," ungkap Ari.

Dalam penyelenggaraan tahun ini, sejumlah sekolah berhasil menorehkan prestasi membanggakan sebagai Juara Umum MSO 2025. Pada jenjang SD, gelar juara diraih oleh Wellington Intelligence School, disusul Noble School di posisi kedua, dan SDS Global Prima di posisi ketiga.

Sementara itu, pada jenjang SMP, predikat juara umum diperoleh SMP RK Bintang Timur Pematangsiantar, diikuti oleh SMP Swasta Budhi Dharma Balige dan Sekolah Bangun Insan Mandiri. Untuk tingkat SMA, dominasi diraih oleh sekolah-sekolah unggulan di Medan, yakni SMA Swasta Sutomo 1 Medan sebagai juara pertama, SMA Swasta St. Thomas 1 Medan sebagai juara kedua, serta SMA Unggulan CT Foundation sebagai juara ketiga.

Dengan capaian tersebut, Merdeka Science Olympiad 2025 membuktikan diri sebagai wadah lahirnya talenta-talenta hebat Sumut yang siap berkontribusi bagi dunia pendidikan Indonesia. (Cah/P-3)