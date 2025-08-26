Dukung UMKM, Aksesmu Hadirkan Temu Pedagang Bersama 1.000 Member

Aksesmu Temu Pedagang 2025.(Dok.Aksesmu)

PT Sumber Trijaya Lestari (Aksesmu) kembali menegaskan komitmennya mendukung pelaku usaha mikro dengan menyelenggarakan Aksesmu Temu Pedagang 2025. Acara ini digelar dalam rangka memperingati Hari UMKM Nasional sekaligus menjadi ajang apresiasi bagi Outlet Binaan Aksesmu (OBA) pada Selasa (26/8). Pada acara ini lebih dari 1.000 pedagang warung hadir bersama mitra pemasok, supplier dan stakeholder.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Riza Damanik menyatakan, kehadiran Kementerian Koperasi dan UKM dalam acara ini merupakan wujud nyata dukungan pemerintah terhadap UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kemenkop UKM dan BPS (2024), UMKM menyumbang 61,07% PDB Indonesia atau setara Rp8.573,89 triliun, serta menyerap 117 juta tenaga kerja (97% angkatan kerja).

"Namun, baru 39,7% dari 64,2 juta pelaku usaha yang terhubung dengan ekosistem digital. Karena itu, transformasi digital menjadi kunci peningkatan daya saing, dan Aksesmu hadir untuk mempercepat digitalisasi UMKM, khususnya warung ritel kelontong," jelasnya.

UMKM, kata Riza, adalah penyelamat ekonomi bangsa. Warung berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan memastikan akses bahan pokok masyarakat, baik di masa normal maupun sulit seperti pandemi. Pemerintah mengapresiasi langkah Aksesmu yang menghadirkan ekosistem terintegrasi, mulai dari pembiayaan, pelatihan, hingga solusi digital, demi memperkuat daya saing warung secara berkelanjutan.

Managing Director Aksesmu, Viendra Primadia menambahkan, temu Pedagang Aksesmu 2025 adalah wujud apresiasi untuk para Sahabat Aksesmu. Mereka bukan sekadar pengguna layanan, tetapi mitra penting dalam perjalanan perusahaan. Warung adalah tulang punggung ekonomi rakyat, karena itu perlu terus didukung agar semakin maju dan berdaya saing.

"Melalui acara ini, kami ingin memberikan semangat baru, membangun kebersamaan, serta menghadirkan solusi nyata bagi perkembangan usaha warung di seluruh Indonesia," tuturnya.

RANGKAIAN ACARA

Rangkaian acara puncak semakin semarak dengan penyerahan plakat apresiasi kepada member terbaik, peluncuran program loyalitas Grading Member, serta apresiasi khusus bagi pedagang warung berkebutuhan khusus melalui Program Aksabilitas. Panggung hiburan dimeriahkan oleh artis nasional (Aldi Taher), berbagai permainan berhadiah voucher, serta doorprize menarik mulai dari voucher belanja, handphone, hingga hadiah utama berupa sepeda motor.

Sehari sebelum acara, Aksesmu memberikan pengalaman istimewa bagi OBA terbaik, mulai dari wisata ke Jakarta Bird Land dan Seaworld Ancol, makan malam bersama di Jimbaran Resto, hingga bermalam di Discovery Hotel Ancol.

Sofi, salah satu member terbaik asal Tangerang Selatan, mengungkapkan kesannya. "Senang banget bisa ikut Temu Pedagang. Banyak pengalaman baru, bisa jalan-jalan dan kumpul sama teman-teman pedagang membuat saya makin semangat menjalankan warung," ujarnya.

Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Aksesmu berharap acara ini dapat menjadi momentum bersama bahwa pedagang warung adalah tulang punggung ekonomi kerakyatan yang harus terus diberdayakan agar semakin maju, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan pasar global. (E-2)