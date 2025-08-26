Morazen Yogyakarta Salurkan Bantuan Alat Kesehatan untuk Warga di Tiga Kelurahan Kulon Progo

MORAZEN Yogyakarta Salurkan Bantuan Alat Kesehatan untuk Warga.(Dok. Istimewa)

DALAM rangka meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, MORAZEN Yogyakarta kembali menggelar program Corporate Social Responsibility (CSR) yang kali ini difokuskan di tiga kelurahan, yaitu Kebonrejo, Janten, dan Karangwuni. Melalui kegiatan ini, MORAZEN Yogyakarta berupaya menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam bentuk dukungan kesehatan dan mobilitas.

Dari total penerima, sebanyak 8 warga di Kelurahan Kebonrejo, 9 warga di Kelurahan Janten, dan 15 warga di Kelurahan Karangwuni mendapatkan bantuan berupa alat kesehatan. Jenis bantuan yang disalurkan antara lain alat bantu dengar, kacamata, hingga alat bantu jalan seperti walker dan kursi roda. Semua perlengkapan ini diharapkan dapat mendukung aktivitas sehari-hari warga sehingga mereka dapat tetap produktif.

General Manager MORAZEN Yogyakarta, David Priambowo, menyampaikan, “Kegiatan ini bukan sekadar penyerahan bantuan, tetapi juga wujud kepedulian kami untuk dapat hadir dan memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekitar. Komitmen kami adalah untuk terus menghadirkan kegiatan sosial yang berdampak positif dan berkesinambungan. Kami sangat menghargai dukungan dari seluruh pihak yang turut serta sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik.”

Program ini turut difasilitasi oleh pemerintah kelurahan. Ari, Lurah Kebonrejo, mengungkapkan apresiasinya, “Kami sangat berterima kasih kepada MORAZEN Yogyakarta. Bantuan ini sangat bermanfaat, khususnya bagi warga yang membutuhkan alat bantu kesehatan terutama alat bantu jalan dan alat pendengaran. Semoga MORAZEN Yogyakarta semakin sukses dan dapat terus bermanfaat untuk sesama.”

Rasa syukur juga disampaikan langsung oleh penerima manfaat. Salah satunya adalah Ibu Tri, warga Kelurahan Janten yang menerima bantuan kacamata. Dengan mata berbinar ia berkata, “Terima kasih kepada Morazen Yogyakarta atas pemberian kacamata ini. Saya merasa sangat terbantu karena sekarang bisa melihat lebih jelas. Semoga kebaikan ini membawa berkah dan manfaat, tidak hanya bagi saya pribadi, tetapi juga menjadi amal baik untuk semua pihak.”

Melalui kegiatan ini, MORAZEN Yogyakarta menegaskan kembali komitmennya untuk terus berkontribusi positif, tidak hanya dalam sektor pariwisata dan perhotelan, namun juga dalam aspek sosial kemasyarakatan. MORAZEN Yogyakarta percaya bahwa keberhasilan perusahaan akan lebih bermakna jika dapat tumbuh, berkembang, dan berbagi bersama masyarakat sekitar. (RO)

