Panglima Kopassus Apresiasi Produksi NVG Gen-4, Thermal dan Laser Point di PT Len

Panglima Kopassus Letjen TNI Djon Afriandi mengunjungi PT Len Industri (Persero).(Dok.PT Len Industri )

PANGLIMA Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, Letjen TNI Djon Afriandi, mengunjungi fasilitas industri pertahanan milik PT Len Industri (Persero). Kedatangan perwira tinggi TNI ini disambut Direktur Bisnis PT Len Industri, Irwan Ibrahim, beserta jajaran direksi.

Agenda kunjungan berfokus pada eksplorasi teknologi pertahanan terbaru, termasuk sistem terintegrasi C5ISR (Command, Control, Communications, Computers, Combat, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance). Rombongan juga meninjau fasilitas produksi perangkat pertahanan strategis seperti Night Vision Goggles (NVG) Generasi-4, Thermal Imaging, dan Laser Point, yang menjadi kebanggaan industri pertahanan nasional.

Djon Afriandi memberikan apresiasi tinggi terhadap kemampuan PT Len Industri, yang telah mampu memproduksi teknologi mutakhir tersebut di dalam negeri. “Penguasaan teknologi yang andal merupakan elemen krusial dalam mendukung keberhasilan operasi militer. Bagi Kopassus, hal ini adalah keharusan agar selalu bisa bergerak cepat dengan akurasi tinggi,” tegasnya.

Menurut Djon, keberadaan produk-produk seperti NVG Gen-4, Thermal dan Laser Point akan sangat mendukung efektivitas operasi pasukan khusus TNI, terutama dalam menghadapi dinamika medan tempur modern yang membutuhkan kecepatan, presisi serta kesiapan tinggi. PT Len Industri juga menyediakan keberadaan service center untuk memudahkan perbaikan dan pemeliharaan perangkat, sehingga kesiapan operasional selalu terjamin.

Sementara itu, PT Len Industri menegaskan komitmennya untuk menyediakan solusi pertahanan yang handal sesuai kebutuhan TNI. “Kami siap menghadirkan berbagai produk unggulan yang dirancang untuk mendukung operasi pasukan khusus, mulai dari sistem komunikasi, perangkat kendali, hingga teknologi elektronik militer generasi terbaru,” terang Ibrahim.

Kunjungan ini kata Ibrahim, menjadi bukti nyata sinergi antara TNI dan industri pertahanan dalam negeri. Kehadiran produk berteknologi tinggi buatan anak bangsa menegaskan bahwa Indonesia semakin siap membangun kemandirian alutsista dan memperkuat ketahanan nasional di era modern. (E-2)